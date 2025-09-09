"จิรายุ" เย้ย ปชน.ตั้งรัฐบาลเองแต่ได้ ครม.เต้าหู้ยี้-สมนาคุณ จี้ตรวจสอบอย่ามัวเล่นลิเก

"จิรายุ" เย้ย ปชน.ตั้งรัฐบาลเอง แต่โดนประชาชนวิจารณ์เป็นเต้าหู้ยี๊-ครม.สมนาคุณ จี้ตรวจสอบจริงจังอย่ามัวเล่นลิเก
วันที่ 9 ก.ย.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงหน้าตาของรัฐบาลชุดใหม่ โดยขอให้พรรคประชาชน ติดตามรัฐบาล ให้ดำเนินการตามที่ประชาชนต้องการ เพราะเห็นมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่า หน้าตารัฐบาลชุดใหม่ว่า ยี๊ เต้าหู้ยี๊ เป็นครม.สมน้ำหน้า และสมนาคุณ ซึ่งจริง ๆ พรรคประชาชนเป็นต้นกำเนิดของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ และช่วงนี้จะรอดูอย่างจริงจัง ดูจากนี้ตนจะไปทำหน้าที่ฝ่ายค้าน และรอดูพรรคประชาชนว่า เมื่อเป็นผู้ให้กำเนิด และมาว่านู่นนี่นั่น จึงขอให้ตรวจสอบอย่างจริงจัง ไม่ใช่เล่นลิเกหลอกคนอื่นไปวันๆ
นายจิรายุ ยังบอกว่า วันนี้แฟนคลับพรรคเพื่อไทย รอดูพรรคประชาชน เมื่อตั้งหัวหน้า และคลอดออกมาเป็นครม ยังไม่ทันไร ก็วิพากษ์วิจารณ์ และตนก็ขอลาออกจากทำเนียบรัฐบาลเป็นวันสุดท้าย พร้อมขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ทำหน้าที่ร่วมกัน