“ปกรณ์วุฒิ” ชวนเพื่อไทยรวมเสียงข้างมากดันกฎหมายสำคัญเข้าสภาช่วง 4 เดือน พร้อมร่วมซักฟอกหาข้อมูลชัด

“ปกรณ์วุฒิ” ชวนเพื่อไทยชวนใช้ช่วง 4 เดือนอาศัยเสียงข้างมากดันกฎหมาย ส.ส.เข้าสภา มั่นใจไม่ต้องกังวลเรื่ององค์ประชุม เพราะ ครม.คงไม่เสนอร่างใหม่ ชี้อภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นสิทธิ ส.ส. แต่ควรหารือก่อน ลั่นพรรคประชาชนพร้อมลงมติไม่ไว้วางใจ หากข้อมูลชัดเจน
วันที่ 9 ก.ย.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยว่า มีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ และได้เชิญตัวแทนเพื่อไทยเข้าร่วมประชุมวิปฝ่ายค้าน แม้ยังไม่แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ แต่ได้เชิญชวนให้ใช้ช่วง 4 เดือนที่เหลือก่อน ครม.หมดเวลา ผลักดันร่างกฎหมายของ ส.ส. ให้สำเร็จ เนื่องจากช่วงนี้คาดว่า ครม.จะไม่เสนอร่างใหม่เข้ามา
นายปกรณ์วุฒิ ย้ำว่า หลายนโยบายของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนมีจุดร่วมกัน และเมื่อฝ่ายค้านคุมเสียงข้างมากในสภา ร่างกฎหมายที่เห็นตรงกัน รัฐบาลไม่อาจคัดค้านได้ พร้อมยืนยันว่า หากเป็นร่างของฝ่ายค้าน พรรคประชาชนจะช่วยรักษาองค์ประชุม แต่ร่าง ครม. ฝ่ายรัฐบาลต้องรับผิดชอบเอง
สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากพรรคเพื่อไทยเสนอในเดือนหน้า นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า เป็นสิทธิของพรรค แต่ควรหารือกันก่อน โดยเฉพาะหากการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความคืบหน้า ก็ควรพิจารณาเดินหน้าสำเร็จก่อน ทั้งนี้ พรรคประชาชนไม่ได้มีข้อตกลงว่าจะต้องประคองรัฐบาล หากมีข้อมูลชัดเจนและหลักฐานหนักแน่น พรรคก็พร้อมลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี รวมถึงพร้อมเสนอรายชื่อรัฐมนตรีบางรายที่ไม่ไว้วางใจด้วย