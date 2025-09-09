มติ สว.เห็นชอบ “สรายุทธ สงวนโภคัย” นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังอภิปรายเดือด

มติ สว.เห็นชอบ“ สรายุทธ สงวนโภคัย” นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังบรรยากาศสุดเดือด “นันทนา”ปะทะ “วิวัฒน์” ปมถูกสอบฮั้วสว. มาก่อน
วันนี้(9 ก.ย.) ได้มีการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมก่อนเข้าสู่วาระการลงมติให้ความเห็นชอบ พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. อภิปรายคัดค้านต่อการลงมติเห็นชอบดังกล่าว เนื่องจากว่า สว.ที่จะลงมตินั้นมีคดีตรวจสอบกรณีฮั้วสว. ทั้งนี้ตนมองว่า สว.ต้องมีจิตสำนึกและมีจริยธรรมสูงกว่าคนทั่วไป และควรช่ำชอง เพราะได้ยื่นเรื่องถอดถอน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ให้พ้นจากตำแหน่งนายกฯ และขณะนี้ที่จะดำเนินการถือว่าละเมิดจริยธรรมหรือไม่ รวมถึงมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่เหนือประโยชน์ส่วนรวม ไม่ยึดมั่นในหลักจริยธรรม ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ หรือไม่
“อย่าคิดว่าการเปลี่ยนรัฐบาลจะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน เปลี่นขาวเป็นดำ หรือดำเป็นขาวได้ ในโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืน แน่นอน เมื่อท่านถูกถูกกล่าวหาไม่ควรตรวจสอบ ตัดสินใครจนกว่าจะพ้นจากคดีความ ควรปล่อยวางอำนาจเห็นชอบผู้ตรวจการแผ่นดิน และมีจิตสำนึกและจริยธรรมที่แยกผิดชอบชั่วดี แม้ตนไม่มีประโยชน์ทับซ้อน พร้อมสละอำนาจเห็นชอบ เพื่อผดุงเกียติของสว. ไม่ให้ถูกตราหน้าว่ากินเงินเดือนประชาน แต่ทำเพื่อผลประโยชน์ตนเอง” น.ส.นันทนา อภิปราย
ขณะที่ นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว สว. อภิปรายว่าน.ส.นันทนา อภิปรายซ้ำเดิม แม้มีคนประท้วง แต่เมื่อไม่ยุติ ดังนั้นตนขออภิปรายว่า น.ส.นันทนา เคยถูกกล่าวหาให้มัวมอง ควรพิสูจน์ตนเองให้จบก่อนค่อยมาพิจารณา ซึ่งน.ส.นันทนา เคยมีคดีกล่าวหา แต่คดีสิ้นสุด มี.ค.68 โดยก่อนคดีสิ้นสุดน.ส.นันทนาได้พิจารณาเลือกองค์กรอิสระหลายครั้ง
น.ส.นันทนา โต้แย้งว่า เรื่องที่ตนถูกกล่าวหาโดย กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จบสิ้นแล้ว และไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ กกต.เรียกตนไปเป็นพยานให้ปากคำ และแจ้งว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่เป็นความจริง ซึ่งไม่ใช่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาโดยดีเอสไอ หรือ กกต. ถือสว.ที่พาดพิงตนนั้นกล่าวหาตน เพื่อปิดปากไม่ให้ตนพูดเรื่องลงมติเลือกองค์กรอิสระ ดังนั้นขอให้ถอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนบรรยากาศการประชุมจะวุ่นวายไปมากกว่าเดิม เพราะมี สว. ยกมือประท้วงจำนวนหนึ่ง ซึ่ง พล.อ.เกรียงไกร ได้ตัดบทกล่าวยุติอภิปรายและให้ดำเนินการตามขั้นตอนเข้าสู่การประชุมลับเพื่อพิจารณา รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทั้งนี้ภายหลังการประชุมลับแล้วเสร็จ ที่ประชุมสว. ได้ลงมติเห็นชอบ พล.ต.ท.สรายุทธ ด้วยมติเห็นชอบ 135 เสียง และงดออกเสียง 21 เสียง ถือว่าได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน