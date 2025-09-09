"อิ๊งค์" เปิดใจหลังศาลสั่ง "ทักษิณ" กลับเรือนจำ ยอมรับห่วงพ่อ แต่พ่อได้สร้างประวัติศาสตร์หลายอย่าง เป็นนายกฯ คนแรกที่ถูกจำคุก

อดีตนายกฯ แพทองธาร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ลดโทษ ทักษิณ 1 ปี แม้พ่อจะถูกจำคุกยังเป็นผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทย ขอเดินหน้าเป็นพรรคฝ่ายค้านต่อ
เมื่อเวลา 11.40 น.วันที่ 9 ก.ย. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หลังจากเสร็จสิ้นการการตัดสินคดีชั้น 14 ซึ่งศาลมีคำสั่งให้นายทักษิณต้องกลับเข้าไปรับโทษในเรือนจำ 1 ปี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ครอบครัวชินวัตรรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ ภายหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ลดโทษจำคุกของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เหลือเพียง 1 ปี
แม้ นายทักษิณ จะต้องเผชิญชะตากรรมทางการเมืองและกฎหมาย แต่ก็ยังคงเป็น ผู้นำในจิตวิญญาณ ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น พร้อมย้ำว่า ผลงานและนโยบายต่างๆ ที่เคยสร้างไว้ ยังคงเป็นคุณูปการต่อประเทศและเป็นที่จดจำของประชาชนจำนวนมาก
ในฐานะลูก และครอบครัวมีความห่วงใยต่อคุณพ่อ แต่ก็รู้สึกภูมิใจที่คุณพ่อได้สร้างประวัติศาสตร์สำคัญให้กับประเทศ ผ่านนโยบายที่มีประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมาก และในวันนี้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศ เพราะเป็นครั้งแรกที่อดีตนายกรัฐมนตรีต้องเผชิญกับโทษจำคุก
แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่าย แต่กำลังใจของครอบครัว รวมถึง นายทักษิณ เองยังคงเข้มแข็ง โดยส่วนตัวและในนามพรรคเพื่อไทยจะยังคงเดินหน้าทำงานต่อไปในบทบาทฝ่ายค้าน เพื่อร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนร่วมกับรัฐบาล