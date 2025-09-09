“บิ๊กเล็ก” ยอมรับถูกทาบทามนั่ง รมว.กลาโหม เข้าคุย "อนุทิน" บ่ายนี้

“บิ๊กเล็ก” ยอมรับถูกทาบทามนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บ่ายนี้เข้าคุยนายกที่พรรคภูมิใจไทย เผยการประชุมฝ่ายเลขา GBC 7-9 กันยายน มีความคืบหน้า หวังสถานการณ์ชายแดนดีขึ้น หลัง "ฮุน มาเนต" ส่งหนังสือยินดีนายกคนใหม่
วันนี้(9 ก.ย.) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยยอมรับว่าได้ถูกทาบทามจากเลขานุการมาของนายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี ให้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยช่วงบ่ายวันนี้จะเดินทางไปพบนายกรัฐมนตรี ณ ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ส่วนโควต้ารัฐมนตรีของตนเองนั้นเป็นโควต้าคนนอก ไม่เกี่ยวกับพรรครวมไทยสร้างชาติ
ส่วนความต่อเนื่องของการทำงานนั้น เห็นว่า การทำงานของศูนย์บริหารเฉพาะกิจสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา หรือ ศบ.ทก. สามารถที่จะปรับและอ่อนตัวได้ ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ได้มีการเผยแพร่ออกสื่อ เนื่องจากไม่ใหญ่ให้ฝ่ายตรงข้ามกัมพูชารับรู้แผน โดยตาม road map นั้นมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดไทม์ไลน์เอาไว้ สามารถที่จะปรับให้เข้มขึ้นหรือเบาลงได้ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับนโยบายของนายกรัฐมนตรี รวมถึงนโยบายของรัฐบาลใหม่
ส่วนจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่ พลเอกณัฐพล กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องนี้ ทราบเพียงว่าตนเองต้องเข้าไปพบนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันนี้
พลเอกณัฐพล กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนจะดีขึ้นหรือไม่ ในช่วงรัฐบาลใหม่นี้ ว่า ส่วนตัวคาดว่าน่าจะดีขึ้น เพราะดูท่าทีจากทางกัมพูชาและการแสดงความคิดเห็นของนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่ได้ส่งหนังสือแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งจากการดูข้อความสามารถประเมินได้ว่า น่าจะดีขึ้น ดังนั้นตนเองก็จะไปพูดคุย ว่าแนวทางที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเห็นว่าอย่างไร และต้องปรับในด้านใดบ้าง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลใหม่
ส่วนกัมพูชาจะจริงใจในการแสดงความยินดีกับนายรัฐมนตรีหรือไม่ นั้น พลเอกณัฐพล กล่าวว่าฝ่ายกัมพูชาแสดงออกต่อสาธารณะด้วยความจริงใจ แต่ปัญหาอยู่ตรงพื้นที่แนวหน้า ดังนั้นต้องพูดคุยกัน ที่ผ่านมาบอกกับสื่อมวลชนเสมอว่า การเจรจาก็พูดคุยกันไป แต่การป้องกันอธิปไตยก็เป็นหน้าที่ของกองทัพ ซึ่งตนเองมี 2 บทบาทด้วยกันคือ อยู่ในบทบาทผู้เจรจาและบทบาทในฝ่ายนโยบายด้วย
ขณะนี้ดูท่าทีของกัมพูชาแล้ว การแก้ปัญหาจะราบรื่นขึ้นหรือไม่ พลเอกณัฐพลกล่าวว่า จากที่ดู ก็น่าจะดีขึ้น แต่ต้องดูการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC สมัยวิสามัญ ในวันพรุ่งนี้ ที่จังหวัดเกาะกง โดยจะมีการพูดคุยและประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ยอมรับว่าการประชุมฝ่ายเลขานุการตั้งแต่วันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา หลายเรื่องมีความคืบหน้าขึ้น โดยตนเองจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วย ทั้งนี้มแม้จะมีความคืบหน้าแต่ตนเองก็ไม่พอใจเท่าไหร่ จึงจะขออนุมัติ ครม. ว่าจะขอปรับเพิ่มรายละเอียดในด้านใดได้บ้าง เพื่อให้เกิดความคืบหน้ามากกว่านี้ โดยเฉพาะจะต้องมีทิศทางไปทางใดทางหนึ่ง ซึ่งต้องมีความคืบหน้า ไม่ใช่ค่อยๆเป็นค่อยๆไป โดยวันพรุ่งนี้ก็จะมีการพูดคุยเรื่องนี้เพิ่มเติม