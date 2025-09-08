กรมพัฒนาที่ดิน เปิดตัว “พด.17” สารชีวภาพย่อยสลายตอซังพืช เร่งสลายตอซังพืชใน 7 วัน ลดการเผา ฟื้นฟูดิน รักษาสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568 กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานเปิดตัว “พด.17 สารชีวภาพย่อยสลายตอซังพืช” ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน เป็นผู้กล่าวรายงาน นายชาคริต อินนะระ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กล่าวต้อนรับ นางพจนา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา และเกษตรกรเข้าร่วมงาน งานเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างความเข้าใจในการใช้ พด.17 สารชีวภาพย่อยสลายตอซังพืช ให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เข้าถึงผู้สนใจได้อย่างกว้างขวาง
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ พด.17 ถือเป็นนวัตกรรมชีวภาพชนิดใหม่ที่กรมพัฒนาที่ดินใช้เวลาวิจัยและพัฒนานานกว่า 4 ปี จนได้สารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย จุลินทรีย์และเอนไซม์ที่ช่วยเร่งการ ย่อยสลายตอซังข้าวและข้าวโพดได้รวดเร็วภายใน 7 วัน เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ 1 ซอง ละลายน้ำ 50-100 ลิตร ปล่อยไปตามน้ำเข้านา หรือฉีดพ่นลงบนตอซังให้ทั่วพื้นที่ 1ไร่ โดยประโยชน์ของการไถกลบตอซังช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืชในดิน ซึ่งการไถกลบตอซังข้าวในพื้นที่ 1 ไร่ ให้ไนโตรเจน 3.32 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 0.91 กิโลกรัม และโพแทสเซียม 10.08 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในดิน ลดการเผาตอซังซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน การสูญเสียอินทรียวัตถุ รวมถึงทำลายระบบนิเวศในดิน อีกทั้งยังทำให้เกิดฝุ่นควันและมลพิษในอากาศ ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและปัญหาสุขภาพในวงกว้าง กรมพัฒนาที่ดินจึงผลักดันการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ซึ่งใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 15วัน แต่ปัจจุบันด้วย พด.17 ทำให้สามารถลดเวลาเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง ตอบโจทย์เกษตรกรที่ต้องการเตรียมดินเพาะปลูกอย่างรวดเร็ว”
“พด.17 เป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญที่กรมพัฒนาที่ดินภูมิใจนำเสนอ เป็นนวัตกรรมที่ไม่เพียงแต่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเวลาในการเตรียมแปลงเพาะปลูก แต่ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการเผาตอซัง และฟื้นฟูคุณภาพดินให้สมบูรณ์ยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดินมุ่งมั่นเผยแพร่และขยายผลการใช้ พด.17 สารชีวภาพย่อยสลายตอซังพืชไปยังเกษตรกร ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเผาตอซัง หันมาใช้วิธีการที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวทาง “งดเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พด.17 สารชีวภาพย่อยสลายตอซังพืชได้ผ่านเพจเฟซบุ๊ก กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินกรมพัฒนาที่ดิน หรือโทร. 0-2579-0679