"หวยเกษียณ" ฉลุยผ่าน ส.ว.วาระ 2-3 "เผ่าภูมิ" หวังรัฐบาลใหม่สานต่อ

"เผ่าภูมิ" ดัน "หวยเกษียณ" ฉลุยผ่าน ส.ว.วาระ 2-3 หวัง รัฐบาลใหม่สานต่อ ชี้เสร็จได้ใน 3 เดือน
ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ (8 ก.ย. 2568) วุฒิสภา ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 111 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง
สลากกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ “หวยเกษียณ” เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทย ตามสัญญานะครับ หวยเกษียณใกล้เส้นชัยแล้วครับ ถ้าไม่เปลี่ยนรัฐบาล ไม่เกิน 3 เดือนได้ซื้องวดแรก ผมหวังว่านโยบายดีๆนี้จะได้รับการสานต่อจากรัฐบาลชุดใหม่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับ