กล้าธรรมปิดจ๊อบโผ รมต. "ธรรมนัส" รองนายกฯ ควบว่าการเกษตรฯ "นฤมล" ศธ. “อรรถกร” คุมท่องเที่ยว “ไผ่” ชวด เหตุติดคุณสมบัติ

“กล้าธรรม” ปิดจ๊อบเก้าอี้รมต. “ธรรมนัส” รองนายกฯควบเกษตรฯ “นฤมล” คุมศธ. “อรรถกร” รมว.ท่องเที่ยวฯ “อัครา” รมว.พม. “ไผ่-บีลา” ชวด ติดคุณสมบัติ “นเรศ-อามินทร์” เสียบ รมช.เกษตรฯ แทน “องอาจ” คั่ว รมช.ศึกษา
วันนี้ (8ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ในสัดส่วนของพรรคกล้าธรรม ขณะนี้ได้ข้อสรุปชัดเจน100%แล้วว่าได้รับจัดสรรเก้าอี้ 4รัฐมนตรีว่าการและ3รัฐมนตรีช่วย ประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรค จะรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรค นั่ง รมว.ศึกษาธิการ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร จะนั่งรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายอัครา พรหมเผ่า นั่ง รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วน3 รัฐมนตรีช่วย จากเดิมมีชื่อนายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรค ถูกวางตัวให้นั่ง รมช.เกษตรฯ เช่นเดียวกับนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส แต่ติดเงื่อนไขเรื่องคุณสมบัติ ทางพรรคจึงเสนอชื่อนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ สส.เชียงใหม่ แทนนายไผ่ ส่วนนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส น้องชายนายสัมพันธ์ จะมานั่งรมช.เกษตรฯ แทนพี่ชาย
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโควตา รมช.ศึกษาธิการ ทางพรรคกล้าธรรม วางตัวนายองอาจ วงษ์ประยูร สส.สระบุรี นั่งในตำแหน่งดังกล่าว