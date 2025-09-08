“ภูมิธรรม” ย้อน “ไอติม” เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านชัดเจนอยู่แล้ว เหน็บ ปชน.ถ้าอภิปรายฮั้ว สว.จะยกมือไว้วางใจหรือไม่

“ภูมิธรรม” ลั่นเพื่อไทยชัดเจนอยู่แล้ว ย้อน “พริษฐ์” เป็นฝ่ายไหนกันแน่ จะค้านหรืออุ้มรัฐบาล ถามถ้ามีอภิปราย ฮั้ว สว.จะยกมือไว้วางใจหรือไม่
เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (8 ก.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน และโฆษกพรรคประชาชน ออกมาเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทย มาร่วมเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมาก และหยุดการใช้นิติสงคราม ว่า พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้ว แต่นายพริษฐ์เป็นอะไรยังงงๆ อยู่ ตกลงเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายอุ้มรัฐบาล เพราะต้องร่วมองค์ประชุมตลอด ดังนั้น ไปถามนายพริษฐ์ ดีกว่า ว่า เป็นฝ่ายอะไร นายพริษฐ์ ต้องหาคำตอบก่อน ก่อนจะเที่ยวมาถามคนอื่น และหากมีคดีเรื่องฮั้ว สว. ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะยกมือในฐานะอะไรกันแน่
เมื่อถามว่า จะทำให้เป็นฝ่ายค้านที่ไม่เข้มแข็งหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่เกี่ยวเราเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งอยู่แล้ว แต่พรรคประชาชนควรทำจุดยืนของตัวเองให้ชัดเจนก่อน