"อนุทิน" เผย รู้จัก "วรภัค" 30 ปี ไม่เกี่ยงคนรบ.เก่าชูร่วมทีมเจรจาภาษีทรัมป์ รับบทสัมภาษณ์ว่าที่รมต.เอง

“นายกฯหนู” เปิดตัว “วรภัค ธันยาวงษ์” นั่ง รมช.คลัง เผย รู้จักกันมา 30 ปี ไม่เกี่ยงเป็นคนของรัฐบาลเดิม บอก ยินดีไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ ชู เป็นหนึ่งในทีมเจรจาภาษีทรัมป์ พร้อมรับบทนักข่าวถือไมค์สัมภาษณ์ว่าที่รมต.ด้วยตัวเอง
วันที่ (7 ก.ย.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินลงมาที่ร้านกาแฟของภรรยา โดยได้สั่งชาดำเย็นหวานน้อย และเบอร์เกอร์เดนิช ก่อนที่นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จะเดินทางเข้ามา ทันทีที่พบกันนายอนุทินได้พานายวรภัค ไปนั่งพูดคุยกัน ก่อนจะแจ้งกับสื่อมวลชนว่า นายวรภัค จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมกับแนะนำคุณสมบัติ โดยระบุว่าเป็น ประธานที่ปรึกษา นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ซึ่งมีหลายเรื่องที่ต้องสานต่อ จึงเรียนเชิญมาช่วยงาน
เมื่อถามว่า ไม่ได้เกี่ยงว่าจะเป็นคนของรัฐบาลที่แล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้เกี่ยง แต่ดีใจมากที่ได้มาร่วมงาน เพราะตั้งใจจะเชิญท่านมาอยู่แล้ว และพอทราบว่าเคยร่วมงานกับท่านรัฐมนตรีพิชัย ก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะการทำงานจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างจะได้ต่อเนื่อง และตัวท่านเองก็รู้จักกลไกกระทรวงการคลัง และเป็นหนึ่งในทีมเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกา รวมถึงเคยพูดคุยกับอธิบดีมาหลายกรม และที่สำคัญตนกับนายวรภัค รู้จักกันมา 30 ปีแล้ว รวมถึงภรรยาของท่านด้วย
ด้าน นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติที่นายกรัฐมนตรี ชวนตนมาร่วมงาน ซึ่งในชีวิตนี้เป็นครั้งแรกที่เดินเข้าพรรคการเมือง ที่ผ่านมาไม่เคยเดินเข้าพรรคการเมืองไหนเลย ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้มาช่วยนายพิชัย ชุณหวชิร ในฐานะประธานที่ปรึกษา ตนเองรู้จักกับนายพิชัย เป็นการส่วนตัวมาเกือบ 30 ปี ท่านก็เป็นคนดี คนเก่ง ตั้งใจทำงาน และตนเองมีประสบการณ์ทำงานก็อยู่ในตลาดทุนมา 30 ปี ก็มาช่วยงานนายพิชัย 1 ปี ซึ่งก็เป็นเหมือนครูใหญ่ พี่เลี้ยง และโชคดีที่กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรเก่งๆเยอะ และความท้าทายอาจจะมีหลากหลายในแง่ของการเงิน การคลัง ทั้งด้านหนี้สาธารณะ หนี้ครัวเรือน รายรับของประเทศ และรายจ่าย ซึ่งเป็นปัญหาท้าทายหลายอย่าง แต่หากสังเกตที่นายกฯเลือกคนที่มาช่วยงานครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าเลือกแต่บุคลากรที่มีเป้าหมายตรงกัน คือเข้ามาช่วยจริงๆ แก้ปัญหาจริงๆ และตนไม่ได้เป็นนักการเมือง จริงๅมาทางสายตลาดเงินตลาดทุน แต่เห็นนายกฯ มีความตั้งใจ และโดยส่วนตัวรู้จักกันมานานแล้ว และศรัทธาท่านมานานอยู่แล้ว ก็เลยเต็มใจที่จะมาช่วยงาน หวังว่าจะทำให้งานสานต่อได้โดยไม่สะดุด
ส่วนความท้าทายในการทำงานในระยะเวลาแค่ 4 เดือนมีมากแค่ไหนนั้น นายวรภัค กล่าวว่า ตนว่าทางว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็เป็นลูกหม้อของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นคนที่ผ่านงานมาหลายกรม รู้ความเป็นมาเป็นไปของกระทรวงการคลังว่ามีนโยบายอะไรอยู่แล้ว เพราะเป็นผู้บริหารระดับสูง ตนเองคิดว่างานต่อเนื่องได้เลย
ขณะที่บรรยากาศระหว่างการพูดคุย นายอนุทินได้เป็นกันเอง เพราะช่วงที่สัมภาษณ์นายวรภัค นายอนุทิน ได้หยิบไมค์ของสื่อมวลชนไปให้ เนื่องจากกลัวเสียงไม่ชัด แต่เมื่อถือไปสักพัก ก็ได้บอกสื่อมวลชนว่า พอแล้ว และกล่าวติดตลกว่า หนัก
จากนั้น นายอนุทินได้เข็นรถวีลแชร์บิดา มาส่งที่รถ และนางทัศนีย์ มารดา ขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับ โดยนายเศรณี ได้หอมแก้มคุณปู่ด้วย ก่อนที่นายอนุทิน จะขอตัวไปประชุมต่อ