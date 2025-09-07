“เทพไท” ห่วง ครม.อนุทิน เสี่ยงจมบ่อ “น้ำเน่า” แนะใช้เวลา 4 เดือน ดึงมืออาชีพคนนอกเพิ่มกู้ศรัทธา ปชช.

อดีต สส.ปชป. ห่วง ครม.อนุทิน เสี่ยงจมบ่อ “น้ำเน่า” แนะใช้เวลาที่เหลือเพียง 4 เดือน ดึงมืออาชีพมากอบกู้ศรัทธาประชาชน บอกแค่ 3 -5 คน น้อยเกินไป ใช้โควตาที่พรรคส้มไม่เอา
วันนี้ (7 ก.ย.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ว่า เห็นภาพข่าวการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมรัฐบาลแล้วอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีตซีอีโอ ปตท. ว่าที่ รมว.พลังงาน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส อธิบดีกรมธนารักษ์ ว่าที่ รมว.คลัง และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ว่าที่ รมว.ต่างประเทศ โดยทั้งหมดเป็นคนนอกการเมืองที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ ภาพลักษณ์การทำงานอยู่ในระดับดี หากได้เข้ามาร่วมรัฐบาลถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุน แต่การนำบุคคลภายนอกมาเพียง 3-5 คน “ยังน้อยเกินไป” เมื่อเทียบกับจำนวนรัฐมนตรีทั้งสิ้น 35 คน โดยเฉพาะเมื่อพรรคประชาชนสละสิทธิ์ไม่เข้าร่วมรัฐบาล และไม่รับตำแหน่ง ทำให้มีเก้าอี้ว่างราว 17-18 ตำแหน่ง
นายเทพไท กล่าวว่า โควตาที่พรรคประชาชนไม่ใช้ นายอนุทินควรนำมาจัดสรรให้บุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ ภาพลักษณ์ดี เป็นมืออาชีพ เข้ามาร่วม ครม. เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์รัฐบาล อีกครึ่งหนึ่งค่อยเป็นสัดส่วนนักการเมืองตามโควตาพรรคหรือกลุ่มก๊วน
“หากมีรัฐมนตรีน้ำดีเพียงไม่กี่คน แต่ต้องไปผสมกับนักการเมืองบางรายที่สังคมมองว่าเป็น “น้ำเน่า” สุดท้าย “น้ำเน่าจะชนะ” ทำให้ภาพรวมรัฐบาลเสียหาย”
นายเทพไท เสนอว่า ช่วงเวลาที่เหลือก่อนการยุบสภาไม่เกิน 4 เดือน ควรปล่อยให้นักการเมืองลงพื้นที่หาเสียง พบปะประชาชนมากกว่ามานั่งเก้าอี้รัฐมนตรี ขณะที่ตำแหน่งใน ครม.ช่วงนี้ควรใช้คนนอกที่มีความรู้ความสามารถ ภาพลักษณ์ดี ซึ่งสังคมจะสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง
“อยากให้นายอนุทินตระหนักและเห็นความสำคัญภาพลักษณ์รัฐบาล ใช้โควตาครึ่งหนึ่งสำหรับคนนอก อีกครึ่งหนึ่งสำหรับนักการเมือง ถ้าเป็นเช่นนี้สังคมย่อมคาดหวังได้ว่า รัฐบาลอนุทินจะเป็นที่พึ่งหวังของประชาชน” นายเทพไท กล่าวทิ้งท้าย