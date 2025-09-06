รู้จัก 3 ว่าที่ รมต.คนนอก "เอกนิติ" ขุนคลัง - "สีหศักดิ์" คุม กต. - "อรรถพล" ว่าการพลังงาน

ทำความรู้จัก 3 ว่าที่รัฐมนตรีโควตาคนนอก ในคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุทิน "เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ" ว่าที่ รมว.คลัง ‘สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว’ ว่าที่ รมว.การต่างประเทศ และ “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ว่าที่ รมว.พลังงาน
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ขุนคลังคนใหม่ ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 พามาเปิดตัวกับสื่อมวลชน ที่ร้านกาแฟประจำพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ในโควตารัฐมนตรีคนนอก คือ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
นายเอกนิติ เป็นบุตรชายของ ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปลัดสำนักนายกฯ และปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม ปัจจุบัน อายุ 54 ปี สมรส กับนางร้อยแก้ว นิติทัณฑ์ประกาศ (สกุลเดิม อักษรานุเคราะห์)
นายเอกนิติ เป็นนักเรียนทุน เรียนดี มาตลอด จบเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จาก ม.ธรรมศาสตร์ ด้วยทุนของสมาคมธรรมศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตจาก University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนรัฐบาลไทย ก.พ. , เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจาก Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนรัฐบาลไทย ก.พ.
หลังจบการศึกษา เข้ารับราชการ กระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่ง อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง ประจำสหราชอาณาจักร และยุโรป จากนั้นเคยดำรงตำแหน่งเป็น Senior Advisor ของธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตันดีซี โฆษกกระทรวงการคลัง
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง (สศค.) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อธิบดีกรมสรรพรกร อธิบดีกรมสรรพสามิต และปัจจุบัน เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์
มีประสบการณ์ในฐานะ กรรมการ , ประธานกรรมการ ในบริษัทภาคเอกชน ที่เกี่ยวกับด้านการเงินทั้งของไทย และต่างประเทศ มากมาย เรียกได้ว่า ผลงานโดดเด่น เข้าตา นายอนุทิน จนถูกคว้าตัวจากอธิบดีกรมธนารักษ์ ขึ้นลิฟต์มานั่งเป็น รมว.คลัง ใน ครม.อนุทิน 1
‘สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว’
รมว.การต่างประเทศคนใหม่
‘สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว’ ลูกหม้อกระทรวงบัวแก้ว ว่าที่ รมว.การต่างประเทศ โควคาคนนอกในรัฐบาล อนุทิน ชาญวีรกูล เกิดเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2500 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ ปริญญาโท ด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอพกินส์ (Johns Hopkins University) สหรัฐอเมริกา
เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี 2522 เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่ชี้แจงตอบโต้กับรัฐบาลกัมพูชา เมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์เผาสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อปี 2546
เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอาเซียน อธิบดีกรมยุโรป รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงเคยเป็น เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส
นายสีหศักดิ์ ยังเป็นชาวเอเชียคนแรก ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (เอชอาร์ซี) วาระปี ค.ศ. 2010-2011 (พ.ศ.2553-2554)
เคยดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก่อนจะเกษียณอายุราชการเมื่อปี 2561
อีกทั้งเคยเป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในสมัย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ ยุครัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน
ความคาดหวังของประชาชน ในการมานั่ง รมว.การต่างประเทศ ของนายสีหศักดิ์ ครั้งนี้ คือการแก้ปัญหาความบาดหมาง ระหว่างไทยกับกัมพูชา จากเรื่องปัญหาชายแดน ทั้งทางบกและทางทะเล
“อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์”
อดีต CEO ปตท. ว่าที่ รมว.พลังงาน
“อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ว่าที่ รมว.พลังงานคนใหม่ อดีต ซีอีโอ ปตท.ที่หลายคนจับตามอง ต้องเข้ามากำกับดูแลขุมทรัพย์หลายแสนล้านบาท
นายอรรถพล ชื่อเล่นว่า “โด่ง” เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม 2508 จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies, Oxford University, UK (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)
“อรรถพล” เป็นลูกหม้อ ปตท. ทำงานที่นี่มากว่า 30 ปี เคยผ่านงานมาทั้งตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท. , ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท., ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก ปตท., รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ปตท., รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. , ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย , ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เป็น ซีอีโอ คนที่ 10 ของ ปตท. (2563-2567)
มีผลงานสำคัญๆ ในการบริหารองค์กร ที่ต้องพูดถึง อาทิ นำ ปตท.ฝ่าวิกฤติโควิด-19 เปิดโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” จัดหาเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์การแพทย์ เปิดโครงการรีสตาร์ต ไทยแลนด์ จ้างงานบัณฑิตจบใหม่หลายพันคน ลดแรงกระแทกทางเศรษฐกิจ
วางยุทธศาสตร์ “Future Energy & Beyond” หยุดลงทุนถ่านหิน มุ่งสู่พลังงานสะอาด ผลักดันธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า โรงงานแบตเตอรี่ พลังงานหมุนเวียน และ Life Science ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 15% ภายในปี 2573
ขยายความมั่นคงด้านก๊าซ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ชนะประมูลสำรวจและผลิตก๊าซในอ่าวไทย เพิ่มกำลังการผลิตแหล่งเอราวัณเป็น 800 ล้าน ลูกบาศก์ฟุต/วัน
สร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ไทยสู่โลก ปตท. เป็นแบรนด์ไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ 500 แบรนด์ มูลค่าสูงสุดโลก (Brand Finance) มูลค่าแบรนด์ทะลุ 8,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ได้รับรางวัลยืนยันความเป็นผู้นำ Asia’s Best CEO (3 ปีซ้อน) Thailand Top CEO of the Year 2023 (อุตสาหกรรมพลังงาน)
แม้กระทรวงพลังงานจะมีงบประมาณในแต่ละปีไม่มาก แต่ต้องเข้ามากำกับดูแลนโยบายพลังงานของชาติ และขุมทรัพย์ ธุรกิจภาคเอกชนหลายแสนล้านบาท