“กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน”ผลักดันวิชาชีพนวดแผนไทยให้เป็น SOFT POWER THAILAND หวัง เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั้งโลก

SIAM NEW GEN STAR CHAMPIONSHIP 2025 งานแข่งขันสยามนิวเจนแชมป์เปี้ยนชิพ 2025 ณ ห้างริเวอร์พลาซ่า ชั้น 1 จังหวัดนนทบุรี โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 ณ ห้างริเวอร์พลาซ่า จังหวัดนนทบุรี
การแข่งขันดังกล่าวเป็นการร่วมกันจัดงานโดยมิได้หวังซึ่งผลกำไรของสถานศึกษาโรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพ“ด้านนวดสปา” นำโดย นส.อำภา ชาญรบ นส.ปาณิสรา ศรีสำราญ หม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์ นายณัฐรัชต์ กงเพชร อาจารย์จตุรพร แซ่ก๋ง และ ดร.สุรัตนนารี ธิลาใจ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนนวดระดับประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เข้าแข่งขันให้เกิดทักษะและความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระดับสากล สร้างชื่อเสียงและเป็น SOFT POWER THAILAND นับเป็นการรวมตัวครั้งแรกที่มีงานประเภทนวด และการตัดสินการให้คะแนนแบบตัดเกรดครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าแข่งขันประมาณ 200 คน คณะกรรมการตัดสินในแต่ละประเภท 30 คน
ด้านนายโกเมศ ปิยะพันธุ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันสยามนิวเจนสตาร์แชมป์เปี้ยนชิพ 2025 ในวันนี้ การจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสถานศึกษาโรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพด้านนวดและสปาที่ได้รวมพลังกันจัดขึ้นโดยมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ และศักยภาพของผู้เข้าแข่งขันมากกว่าผลกำไรใด ๆ ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจ
งานนี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการแข่งขันด้านการนวดอย่างเป็นระบบ พร้อมด้วยรูปแบบการตัดสินแบบ “ตัดเกรด” ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างมาตรฐานการแข่งขันที่โปร่งใส เที่ยงตรงและสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลได้อย่างแท้จริง
“กระผม เชื่อมั่นว่า งานแข่งขันสยามนิวเจนสตาร์แชมป์เปี้ยนชิพ 2025 จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการยกระดับวิชาชีพด้านนวดและสปาไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก และสร้างชื่อเสียงให้ ประเทศไทยอย่างภาคภูมิใจ”
ด้าน นส.ปาณิสรา ศรีสำราญ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครราชสีมา ขอบคุณรัฐบาลและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันให้อาชีพนวดแผนไทยและสปาไทย ดังไกลไปถึงระดับโลก สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยได้อย่างแท้จริง แม้ผู้ที่มาเรียนจะมีหรือไม่มีวุฒิการศึกษาก็ตาม แต่เมื่อเรียนจนครบตามหลักสูตรแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นหมอนวดที่มีคุณภาพ นำรายได้กลับไปเลี้ยงครอบครัวได้ การจัดการแข่งขันครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวที่สำคัญของวงการนวดแผนไทย
ภายในงานมีการแสดงโชว์นวดไทย นวดหน้า และนวดน้ำมันมาสาธิตให้ผู้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันได้รับชมเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ความภาคภูมิไทย กับอาชีพ นวดแผนไทยเป็นที่ยอมรับในสายตาชาวต่างชาติ เพื่อก้าวสู่ SOFT POWER THAILAND