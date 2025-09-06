“ภูมิธรรม” ยันทำงานต่อเนื่องก่อนส่งไม้ต่อรัฐบาลใหม่ เย้ย ปชน.ต้องรับผิดชอบ คุม ภท.แก้รัฐธรรมนูญได้แน่หรือ

“ภูมิธรรม” ย้ำ รัฐบาลพร้อมทำงานต่อเนื่องก่อนส่งไม้ต่อ รบ.ใหม่ ชี้ ปชน.ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น เย้ยคุม ภท.แก้ รธน.ได้แน่หรือ
วันนี้ (6 ก.ย.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวกรณีพรรคประชาชนโหวตสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้เป็นนายกฯ ว่า เมื่อสภา โดยเฉพาะพรรคประชาชน (ปชน.) ได้ตัดสินใจโหวตสนับสนุนให้นายอนุทินจากพรรค ภท.เป็นนายกฯ ก็ถือว่าเข้ามาตามกระบวนการ ซึ่งก็ต้องเคารพการตัดสินใจของพรรค ปชน อย่างไรก็ตาม พรรค ปชน.จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่รัฐบาลนี้ถือว่าได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนแล้ว ที่เหลือก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการ
นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า ส่วนตัวในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ถือว่าหมดภารกิจในการแก้ไขวิกฤตต่างๆ แล้ว ซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะทำงานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่ที่ได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ และแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว เราก็พร้อมจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ระหว่างนี้เราก็จะทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชนจนกว่ารัฐบาลใหม่จะเข้ามารับผิดชอบ
“สำหรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือเป็นเจตจำนงของพรรค พท.อยู่แล้ว ซึ่งเราผลักดันมาตลอด มีแต่พรรค ภท.และ สว.ที่ปฏิเสธเรื่องนี้มาโดยตลอด ซึ่งก็ต้องมาดูว่าหลังจากนี้พวกเขาจะทำอย่างไร แล้วก็ต้องมาดูว่าพรรค ปชน.สามารถประสานและควบคุมให้พรรค ภท.แก้รัฐธรรมนูญได้จริงอย่างที่ตกลงกันไว้หรือไม่” นายภูมิธรรม กล่าว