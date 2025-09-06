รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ ปชช.ชายแดนซ่อมแซมบ้านเรือนแล้ว 701 หลัง

รัฐบาลเดินหน้าเร่งซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุปะทะชายแดนไทย – กัมพูชา ซ่อมแซมแล้ว จำนวน 701 หลัง จ่ายเยียวยากรณีเสียชีวิต-บาดเจ็บแล้วกว่า 90 ล้านบาท
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา รัฐบาลสั่งการทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ 7 จังหวัด ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมั่นคง ทั้งนี้ จากสำรวจพบว่า มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดจำนวน 885 หลัง ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว จำนวน 701 หลัง คิดเป็น 79.21% แบ่งออกเป็นดังนี้ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 148 หลัง ซ่อมแซมแล้ว จำนวน 144 หลัง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 498 หลัง ซ่อมแซมแล้ว จำนวน 360 หลัง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 224 หลัง ซ่อมแซมแล้ว จำนวน 182 หลัง และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 15 หลัง ซ่อมแซมแล้ว จำนวน 15 หลัง
นางสาวศศิกานต์ กล่าวต่อว่า นอกจากการตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประสบภัย ทั้งกรณีเสียชีวิต และบาดเจ็บ รวมเงินให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประสบภัย จำนวน 90,466,022.57 บาท แบ่งเป็น กรณีเสียชีวิต จ่ายเงินจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบครัวและทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว รวม 17 ราย รวมเป็นเงิน 88,108,658.57 บาท กรณีบาดเจ็บ จ่ายเงินจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว 2,357,364 บาท นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 201,371,391 บาท แบ่งออกเป็นเงินเชิงป้องกันยับยั้ง จำนวน 2,952,600 บาท และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 198,418,791 บาท
“รัฐบาล บูรณาการทุกส่วนราชการเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 7 จังหวัดชายแดนในทุก ๆ ด้าน พร้อมติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของการซ่อมแซมบ้าน รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านเรือนที่เสียหายให้แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในบ้านของตัวเองได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด” นางสาวศศิกานต์ กล่าว