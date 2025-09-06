xs
"แนน" จวก "ธีรรัตน์" น่าละอายโพสต์ข่าว "ราชากัญชาไทยเป็นนายกฯ" แซะ "อนุทิน" ไม่ดูเนื้อหา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"โฆษกภูมิใจไทย" ซัดกลับ ​"ธีรรัตน์" น่าละอาย​ หลังโพสต์​สื่อนอกขนานนาม"ราชากัญชาไทย" กระทบ "อนุทิน" ผิดหวัง​อ่านแต่พาดหัวไม่ดูเนื้อหา​ ยืนยัน​นโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น​

จากกรณี​ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รักษาการ รมช.มหาดไทย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการดำรงค์ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล โดยระบุข้อความว่า "เป็นเรื่องน่าตกใจอย่างยิ่ง เมื่อพบว่า Financial Times เสนอข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งได้รับตำแหน่งวันนี้ สื่อพาดหัวข่าว"ราชากัญชาไทย" ได้รับเลือกเป็นนายกฯ ถ้าต่างประเทศมีมุมมองกับเราเช่นนี้ เป็นเรื่องน่ากังวลกับระบบเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นของนานาประเทศ"

ล่าสุด​ นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย​ ​ แถลงโต้กลับว่า การที่รัฐมนตรีธีรรัตน์​ สำเร็จวานิช​ ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว​ อาจจะไม่ได้อ่านเนื้อข่าว อ่านเพียงแค่พาดหัวข่าวอย่างเดียว จึงรู้สึกผิดหวัง ที่ไม่ได้อ่านเนื้อข่าวให้ครบ​ แล้วนำแต่หัวข่าวมาโพสต์​ เนื่องจากเนื้อข่าวไม่ได้สื่อในทางที่ไม่ดี

"ในโลกปัจจุบัน เราควรอ่านเนื้อข่าวให้ครบ โดยไม่พาดหัวให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย และไม่ใช่เป็นการไปโค้ดคำให้พวกเราเสื่อมเสีย เพราะพรรคภูมิใจไทยยืนยันมาตลอด ว่าเราผลักดันกัญชาเพื่อการแพทย์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพยายาม โยงเพียงการใช้พาดหัวข่าวอย่างเดียว เป็นเรื่องที่น่าละอาย"

ส่วนเป้าหมาย จะเป็นความพยายามดิสเครดิตหรือไม่ นางสาวแนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า​ เมื่อวานก็ทั้งวัน​ ที่พยายามทุกวิถีทาง แต่ภูมิใจ​ไทย​มั่นใจในการที่จะอภิปรายและพูดถึงในกรณีที่เขาหากล่าวหาต่างๆ ทั้งหมด ชี้แจงทุกวิถีทางที่พยายามจะดิสเครดิต ไม่ว่าจะเป็นนายอนุทินหรือบุคลากรในพรรค​​ภูมิใจไทย

เมื่อถามว่า​จะดำเนินการอะไรต่อหรือไม่ นางสาวแนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า​ ยังไม่ได้มองถึงขั้นต้องฟ้องร้องใคร เรื่องบางเรื่องอาจจะเข้าใจผิด หรือบางเรื่องอาจจะอ่านแค่พาดหัวข่าว โดยไม่มีการสรุปและไปเขียนชักจูงให้คนเข้าใจผิด​ ดังนั้น​ จึงมองเป็นประเด็นไป แต่ถ้าเสื่อมเสียหนักมากๆ เหมือนที่เคยมีกรณีที่นายศุภชัย​ ใจสมุทร​ ไปร้อง ก็อาจจะมีกรณีแบบนั้นได้ แต่ยืนยันว่า​ ไม่ใช่พรรคการเมืองที่จะฟ้องคนไปทั่ว พรรคภูมิใจไทยอยู่ในหลักการ อยู่ในกรอบ อันไหนที่ชี้แจงได้ ก็ชี้แจง​ แต่อันไหนที่เกิดเลยมากๆอาจต้องขอคำอธิบายเหมือนกัน

