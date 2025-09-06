"แนน" จวก "ธีรรัตน์" น่าละอายโพสต์ข่าว "ราชากัญชาไทยเป็นนายกฯ" แซะ "อนุทิน" ไม่ดูเนื้อหา

"โฆษกภูมิใจไทย" ซัดกลับ "ธีรรัตน์" น่าละอาย หลังโพสต์สื่อนอกขนานนาม"ราชากัญชาไทย" กระทบ "อนุทิน" ผิดหวังอ่านแต่พาดหัวไม่ดูเนื้อหา ยืนยันนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น
จากกรณี น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รักษาการ รมช.มหาดไทย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการดำรงค์ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล โดยระบุข้อความว่า "เป็นเรื่องน่าตกใจอย่างยิ่ง เมื่อพบว่า Financial Times เสนอข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งได้รับตำแหน่งวันนี้ สื่อพาดหัวข่าว"ราชากัญชาไทย" ได้รับเลือกเป็นนายกฯ ถ้าต่างประเทศมีมุมมองกับเราเช่นนี้ เป็นเรื่องน่ากังวลกับระบบเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นของนานาประเทศ"
ล่าสุด นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงโต้กลับว่า การที่รัฐมนตรีธีรรัตน์ สำเร็จวานิช ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว อาจจะไม่ได้อ่านเนื้อข่าว อ่านเพียงแค่พาดหัวข่าวอย่างเดียว จึงรู้สึกผิดหวัง ที่ไม่ได้อ่านเนื้อข่าวให้ครบ แล้วนำแต่หัวข่าวมาโพสต์ เนื่องจากเนื้อข่าวไม่ได้สื่อในทางที่ไม่ดี
"ในโลกปัจจุบัน เราควรอ่านเนื้อข่าวให้ครบ โดยไม่พาดหัวให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย และไม่ใช่เป็นการไปโค้ดคำให้พวกเราเสื่อมเสีย เพราะพรรคภูมิใจไทยยืนยันมาตลอด ว่าเราผลักดันกัญชาเพื่อการแพทย์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพยายาม โยงเพียงการใช้พาดหัวข่าวอย่างเดียว เป็นเรื่องที่น่าละอาย"
ส่วนเป้าหมาย จะเป็นความพยายามดิสเครดิตหรือไม่ นางสาวแนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า เมื่อวานก็ทั้งวัน ที่พยายามทุกวิถีทาง แต่ภูมิใจไทยมั่นใจในการที่จะอภิปรายและพูดถึงในกรณีที่เขาหากล่าวหาต่างๆ ทั้งหมด ชี้แจงทุกวิถีทางที่พยายามจะดิสเครดิต ไม่ว่าจะเป็นนายอนุทินหรือบุคลากรในพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามว่าจะดำเนินการอะไรต่อหรือไม่ นางสาวแนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า ยังไม่ได้มองถึงขั้นต้องฟ้องร้องใคร เรื่องบางเรื่องอาจจะเข้าใจผิด หรือบางเรื่องอาจจะอ่านแค่พาดหัวข่าว โดยไม่มีการสรุปและไปเขียนชักจูงให้คนเข้าใจผิด ดังนั้น จึงมองเป็นประเด็นไป แต่ถ้าเสื่อมเสียหนักมากๆ เหมือนที่เคยมีกรณีที่นายศุภชัย ใจสมุทร ไปร้อง ก็อาจจะมีกรณีแบบนั้นได้ แต่ยืนยันว่า ไม่ใช่พรรคการเมืองที่จะฟ้องคนไปทั่ว พรรคภูมิใจไทยอยู่ในหลักการ อยู่ในกรอบ อันไหนที่ชี้แจงได้ ก็ชี้แจง แต่อันไหนที่เกิดเลยมากๆอาจต้องขอคำอธิบายเหมือนกัน