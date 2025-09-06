อนุต่างประเทศฯ วุฒิสภา เร่งขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-สิ่งแวดล้อม มุ่งตอบโจทย์โลกยุคใหม่

คณะอนุต่างประเทศฯ วุฒิสภา เร่งบทบาทศึกษา-ติดตามสถานการณ์โลกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดทำข้อมูล-สื่อสองภาษา หนุนภารกิจวุฒิสภาสื่อสารเวทีนานาชาติ ตอบโจทย์โลกยุคใหม่
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 มคณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จัดการประชุมครั้งที่ 1/2568 โดยมีนายชิบ จิตนิยม ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์แล ดิลกวิทยรัตน์ นายภคพล จักรพันธ์ อนุฤทธิ์ นายอธิภัทร พุกเศรษฐี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ นางสาวนิสาพร วิบูลย์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ และฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายชิบ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการทำหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการฯ ในการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์โลกที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อมูลมาจัดเตรียมให้แก่ประธานวุฒิสภาใช้ในการหารือกับบุคคลและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีมติเดินหน้าจัดทำข้อมูล เอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บทบาทการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภา ให้เป็นที่รับรู้ทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติ สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และความท้าทายใหม่ที่ประเทศไทยต้องเผชิญ