xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน" ชี้เพื่อไทยมีสิทธิฟ้องศาลปม MOA ร่วม ปชน.แต่ขอให้อยู่ในกติกา ยัน​ไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน​" แจง​ ทุกอย่างเป็นไปตามเจตนารมณ์​ หลังเพื่อไทยอ้างเสียงโหวตนายกฯ ทะลุ​ 311 เท่ากับผิด MOA ที่ทำร่วมกับ ปชน. บอกเป็นสิทธิ์​เพื่อไทยยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ​ แต่ขอให้อยู่ภายใต้กฎกติกา​ ยัน​ไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้น​ จำแต่เรื่องดีๆ

วันที่ 5 ก.ย.นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี​กล่าวถึงกรณีที่ MOA ที่ทำร่วมกับพรรคประชาชน ข้อที่​ 4 ห้ามเติมเสียง รัฐบาล จะดำรงรัฐบาลเสียงข้างน้อย แต่ปรากฏว่าผลโหวตนายกฯ ออกมา 311 เสียง ว่า​ ตนไม่ชี้แจงอะไรทุกอย่างเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ดี

เมื่อถามว่าเสียงที่โหวตให้ไม่เกี่ยวกับโควตารัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายอนุทิน​ ถึงกับหัวเราะก่อนกล่าวต่อว่า มันผ่านไปแล้ว​ อย่าทำอะไรที่ทำให้เกิดความขัดแย้งหรือระหองระแหง​ หลายคนบอกว่าตนมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ไม่ชอบความขัดแย้ง และสามารถทำให้คนที่เคยขัดแย้งกันมาเป็นมิตรได้ จึงอยากรักษาคุณสมบัตินี้ไว้

เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมร่างคำร้องศาลรัฐธรรมนูญ ว่า MOA ระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายอนุทิน​ กล่าวว่า ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ได้ และทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญ ที่ตนปฏิบัติมาตลอด และอยู่ภายใต้กฎกติกาและกฎหมาย ไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้น จำได้แต่เรื่องดีๆ เรื่องไม่ดีไม่จำ

กำลังโหลดความคิดเห็น