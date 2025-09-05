"อนุทิน" แจง ทุกอย่างเป็นไปตามเจตนารมณ์ หลังเพื่อไทยอ้างเสียงโหวตนายกฯ ทะลุ 311 เท่ากับผิด MOA ที่ทำร่วมกับ ปชน. บอกเป็นสิทธิ์เพื่อไทยยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ แต่ขอให้อยู่ภายใต้กฎกติกา ยันไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้น จำแต่เรื่องดีๆ
วันที่ 5 ก.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ MOA ที่ทำร่วมกับพรรคประชาชน ข้อที่ 4 ห้ามเติมเสียง รัฐบาล จะดำรงรัฐบาลเสียงข้างน้อย แต่ปรากฏว่าผลโหวตนายกฯ ออกมา 311 เสียง ว่า ตนไม่ชี้แจงอะไรทุกอย่างเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ดี
เมื่อถามว่าเสียงที่โหวตให้ไม่เกี่ยวกับโควตารัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายอนุทิน ถึงกับหัวเราะก่อนกล่าวต่อว่า มันผ่านไปแล้ว อย่าทำอะไรที่ทำให้เกิดความขัดแย้งหรือระหองระแหง หลายคนบอกว่าตนมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ไม่ชอบความขัดแย้ง และสามารถทำให้คนที่เคยขัดแย้งกันมาเป็นมิตรได้ จึงอยากรักษาคุณสมบัตินี้ไว้
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมร่างคำร้องศาลรัฐธรรมนูญ ว่า MOA ระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ได้ และทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญ ที่ตนปฏิบัติมาตลอด และอยู่ภายใต้กฎกติกาและกฎหมาย ไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้น จำได้แต่เรื่องดีๆ เรื่องไม่ดีไม่จำ