พท.เปิดก่อนชี้ส้มสารฟอกขาว "นายกฯหนู" อ้างคำสวยๆ MOA แก้แต่การเมืองเมินปากท้อง เลื่อนลอยแก้รธน.

‘ลิณธิภรณ์’ ชี้พรรคประชาชนเป็น “สารฟอกขาว” นายกฯ อนุทิน กับ ’ ข้อกังขา ฮั่ว สว.และเขากระโดง อ้างแต่คำสวยๆ MOA แก้แต่เรื่องการเมือง ไม่สนใจปากท้อง เลื่อนลอยกับความหวังแก้รัฐธรรมนูญ
วันนี้ (5ก.ย.) ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงท่าทีของพรรคประชาชนในลงมติ รับรองนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ว่า เท่ากับพรรคประชาชนทำหน้าที่เป็น “สารฟอกขาว” โดยสมบูรณ์ให้กับพรรคการเมืองที่ถูกสังคมตั้งคำถามเพราะไม่เพียงแต่ถูกครหา คดีฮั้ว สว. หากยังพัวพันกับคดีที่ดินเขากระโดง ทั้งหมดสะท้อนความไม่สง่างามในการดำรงตำแหน่ง ทั้งความโปร่งใสและการขาดความน่าเชื่อถือที่ยังคาราคาซังอยู่ของรัฐบาลนายกฯ อนุทิน
ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าวว่า ข้ออ้างที่ว่าพรรคเพื่อไทยตระบัดสัตย์ฉีก MOU ไม่รวมกับพรรคก้าวไกล ตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี 2566 ล้วนมาจาก พรรคก้าวไกลรวมเสีนง สว.ไม่ได้ และพรรคภูมิใจไทยไม่ยอมรับเงื่อนไขการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ของพรรคประชาชน ดังนั้น หากวันนี้เมื่อพรรคประชาชนเลือกที่จะยกมือให้นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี ก็เท่ากับการหันหลังให้ประชาชน และไม่ได้ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย เพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่หลักเกณฑ์ประชาธิปไตย แต่พรรคประชาชนกลับหันหลังให้การยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาขน แต่ทำหน้าที่เป็นนั่งร้านให้พรรคภูมิใจไทยแทน
ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าวต่อว่า การกล่าวอ้างเพื่อไทยมีดิวลับ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นข้อกล่างอ้างที่เลื่อยลอย บิดเบือนสังคม เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรีแล้ว ไม่มีทางคิดกลับมารับตำแหน่งทางการเมือง
แต่ดีลลับ กรณี พรรคประชาชนอาจมีใช่หรือไม่ เพราะหลายฝ่ายตั้งคำถาม กรณี 44 สส. พรรคประชาชน ที่กำลังถูก ปปช. กดดันอย่างหนัก ยิ่งเห็นชัดในข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ท้้ง 5 ข้อจากพรรคประชาชน ก็เน้นแต่อำนาจทางการเมือง แต่กลับไม่มีเงื่อนไขข้อใดใส่ใจดูแลปากท้อง ยาเสพติด หรือการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพนาะสำหรับประชาชน รัฐธรรมนูญสำคัญไม่เท่าปัญหาปากท้อง ข้อเสนอ ทั้ง 5 ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการ คำว่ารักประชาชน จึงเป็นเพียงคำลวงๆ เพื่อสร้างความชอบให้ดีลลับเกิดขึ้นจริงใช่หรือไม่
“พรรคประชาชนเมินการยุบสภาฯ ทันทีหลังข้อเสนอพรรคเพื่อไทย ดังนั้น ดีลลับเดียวที่มีจริง ไม่ใช่เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน แต่คือการเป็นนั่งร้าน ฟอกขาวให้พรรคภูมิใจไทย แลกชะตากรรมที่เลื่อนลอย” ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าว