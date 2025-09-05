xs
รัฐบาลยันดูแลผู้ได้รับผลกระทบไม่สะดุดในช่วงรอยต่อ ขอความร่วมมือผู้ว่าฯเร่งเบิกจ่ายเยียวยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รองโฆษกรัฐบาล ย้ำ ดูแลผู้ได้รับผลกระทบไม่สะดุดในช่วงรอยต่อ – ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดเบิกจ่ายเงินเยียวยาฯ ให้เร็วที่สุด


วันนี้ (5ก.ย.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในการแถลงข่าวศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) วันนี้ (5 กันยายน 68) ใจความว่า รัฐบาลขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านว่า แม้จะอยู่ในช่วงรอยต่อทางการเมือง การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่สะดุด

โดยทุกกระทรวง ได้ร่วมบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดสรรงบประมาณสำหรับเยียวยาผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและทั่วถึงที่สุด

รองโฆษกรัฐบาลกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเยียวยา ให้เร่งรัดกระบวนการจัดสรรเงินช่วยเหลือให้ถึงมือผู้มีสิทธิ์โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้การช่วยเหลือเกิดความล่าช้า หรือสะดุดกลางทาง โดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุด

รัฐบาลยังย้ำถึงความมั่นใจแก่ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม แรงงาน และนักลงทุนว่า กลไกการทำงานของรัฐยังคงดำเนินไปตามปกติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยไม่มีการหยุดชะงัก

สำหรับประชาคมระหว่างประเทศ รัฐบาลยืนยันอย่างหนักแน่นว่า อธิปไตยของไทยจะได้รับการพิทักษ์ ประชาชนจะได้รับการคุ้มครอง และประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมสากล พร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงของภูมิภาคอย่างยั่งยืน

“สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือพลังเอกภาพของคนไทย เพราะเมื่อประชาชนเข้มแข็ง บ้านเมืองมีเอกภาพ ประเทศชาติย่อมมั่นคง สามารถรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ ได้อย่างมีพลัง

รัฐบาลขอยืนยันเจตนารมณ์ว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ เพื่อดูแลประชาชนทุกคนอย่างเต็มกำลัง โดยมีความรักชาติและความสามัคคีของคนไทยเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวผ่านทุกวิกฤติ ภายใต้พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและหลักชัยแห่งความมั่นคงของชาติไทยตลอดไป” นางสาวศศิกานต์ ย้ำ

