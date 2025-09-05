สส.ลงมติ 311 ต่อ 152 หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ คนที่ 32

สภาผู้แทนฯ ลงมติเลือก “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นนายกฯ คนที่ 32 ชนะ “ชัยเกษม” ด้วยเสียงโหวต 311 ต่อ 152 เสียง
วันนี้(5 ก.ย.) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาวาระให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยนายไชยาแจ้งต่อที่ประชุมว่าการเสนอชื่อและวิธีการลงคะแนนจะทำโดยเปิดเผย ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรืออย่างน้อย 247 เสียง
หลังจากนั้น นายไชยชนก ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ได้เสนอชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนนายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เสนอชื่อ นายชัยเกษม นิติศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยทั้งสองรายชื่อมีผู้รับรองครบถ้วน
ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายสนับสนุนหรือแสดงความเห็นต่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองราย หลังจากสมาชิกอภิปรายครบแล้ว ได้มีการเปิดให้ลงคะแนนโดยเปิดเผย ด้วยการขานชื่อ สส.ตามลำดับตามอักษร
ผลการลงมติปรากฏว่า สส.ลงมติเลือกนายอนุทิน 311 เสียง นายชัยเกษม 152 เสียง งดออกเสียง 27 เสียง เป็นอันว่านายอนุทินได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย