พท.ยื่นศาล รธน.ตีความคุณสมบัติว่าที่ "นายกฯหนู" ปมTOAอำนาจนอกระบบครอบงำ นับหนึ่งสิ้นสุดระบอบรัฐสภา

“ชลน่าน” เผย เพื่อไทย-ส.ส.ร่วมเข้าชื่อยื่นศาล รธน. ตีความคุณสมบัติว่าที่นายกฯ คนที่ 32 ปม TOA ปชน.-ภูมิใจไทย ชี้เป็นการยอมรับอำนาจนอกระบบครอบงำ ลั่น “เตรียมนับหนึ่งวันสิ้นสุดระบอบรัฐสภา”
วันนี้ (5ก.ย.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ลุกอภิปรายอย่างดุเดือด ระบุถึงข้อตกลงทางการเมือง (TOA) ระหว่าง พรรคประชาชน และ พรรคภูมิใจไทย ว่าขัดต่อหลักการประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ พร้อมเผยว่า ส.ส.อย่างน้อย 1 ใน 10 ได้เข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาฯ เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบของกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี
นพ.ชลน่านกล่าวว่า ข้อตกลง 5 ข้อที่ระบุให้ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย โดยพรรคประชาชนไม่เข้าร่วม ครม. และห้ามรวมเสียงข้างมาก ถือเป็นการบิดเบือนหลักเสียงข้างมากของระบอบรัฐสภา พร้อมตั้งคำถามว่า หากฝ่ายค้านเป็นผู้คุมรัฐบาลจริง จะตรวจสอบอย่างไรในเมื่อผู้นำฝ่ายค้านต้องอยู่ใน 2 สถานะ ทั้งโหวตนายกฯ และทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
“การกระทำเช่นนี้คือการทำลายหลักพื้นฐานประชาธิปไตย และเป็นการ “ยอมรับอำนาจนอกระบบ” ที่เข้ามาครอบงำและชี้นำการเมืองในสภา พร้อมเตือนว่า หากชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับความเห็นชอบเป็นนายกฯ นั่นเท่ากับเป็นการ “นับหนึ่งวันสิ้นสุดระบอบรัฐสภา”
นพ.ชลน่านยังอ้างพ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 46 ที่ห้ามไม่ให้มีการดำเนินการเพื่อหวังประโยชน์โดยมิชอบ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การทำ TOA อาจเข้าข่ายการครอบงำพรรคการเมือง และกระบวนการได้มาซึ่งนายกฯ คนใหม่อาจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
“ผมไม่ได้ต้องการขัดขวางการมีนายกรัฐมนตรี แต่กระบวนการต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง ก็ควรชะลอการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าศาลจะวินิจฉัยเสร็จสิ้น เพื่อไม่ให้สภาก้าวพลาดไปสู่การกระทำที่ผิดรัฐธรรมนูญ”นพ.ชลน่านกล่าว