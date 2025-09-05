“โฆษก กธ.” ประกาศหนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ คนที่ 32 ชี้เป็นทางออกพาประเทศพ้นทางตัน

วันนี้(5 ก.ย.) พรรคกล้าธรรม โดยนายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ เขต 7 และโฆษกพรรคกล้าธรรม อภิปรายจุดยืนทางการเมืองต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่าเป็นทางออกสำคัญที่จะนำพาประเทศกลับคืนสู่ความสงบ และเดินหน้าต่อไปได้
ที่ผ่านมา พรรคกล้าธรรม ได้ทำหน้าที่สนับสนุนรัฐบาลตามครรลองประชาธิปไตย ไม่ได้ยึดติดอยู่กับฝ่ายการเมืองใดฝ่ายหนึ่ง แต่สถานการณ์ปัจจุบันการเมืองไม่หยุดนิ่ง หากยังคงยึดติดความขัดแย้ง จะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไม่ได้ พรรคจึงเห็นว่าการเลือกผู้นำรัฐบาลในครั้งนี้เป็น “ครั้งสำคัญ” ที่จะคืนอำนาจให้ประชาชนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ พรรคกล้าธรรม ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการเมือง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อพาประเทศออกจากทางตัน ตอบสนองเจตจำนงของประชาชน โดยย้ำว่า ประเทศไทยต้องไม่หยุดนิ่งอยู่กับความขัดแย้งเดิม ๆ แต่ต้องก้าวไปข้างหน้า สู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง ภายใต้รากฐานของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
พรรคกล้าธรรม จึงประกาศชัดเจนว่าการโหวตสนับสนุนนายอนุทิน ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการเลือกนายกรัฐมนตรี แต่เป็น “ทางออกของประเทศ” เพื่อความมั่นคง ความสงบ และการคืนสิทธิ คืนเสียง คืนอนาคตให้กับคนไทยทุกคน
ทั้งนี้ ตนขอเชิญชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกฝ่าย “ลองเปิดใจ และให้โอกาส” กับนายอนุทิน เพื่อร่วมกันแสดงฝีมือในการบริหารบ้านเมือง และนำพาประเทศก้าวข้ามความไม่แน่นอนที่สะสมมายาวนาน