เพื่อไทยเดินเกมต่อ "อดิศร" เผยเข้าชื่อยื่นศาล รธน.ตรวจสอบ "อนุทิน" ซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่

“อดิศร” เผยเพื่อไทยเข้าชื่อส่งศาล รธน.ตีความคุณสมบัติว่าที่นายกฯ คนที่ 32 ซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ ซัด “เขากระโดง–ฮั้ว สว.” ด้าน สส.ภท.ลุกท้วงทันที โต้ไม่เกี่ยวกัน ก่อนโดนเหน็บกลับชาติหนึ่งได้เป็นนายกฯ ก็บุญโขแล้ว
วันที่ 5 ก.ย. 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วงก่อนการเปิดให้อภิปรายคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี นายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นอภิปรายว่า การเป็นนายกฯ ต้องใจถึงโดยเฉพาะท่ามกลางวิกฤตปัจจุบัน หากได้ผู้นำที่ใจไม่ถึงอยู่ได้ไม่นาน พร้อมเผยว่าพรรคเพื่อไทยได้เข้าชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อตีความคุณสมบัติว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ว่าเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ และเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่
นายอดิศร กล่าวด้วยว่า มีหลายประเด็นที่สังคมควรได้คำตอบ อาทิ เรื่องที่ดินเขากระโดง กรณีฮั้วเลือกตั้ง ส.ว.หรือแม้แต่การถือครองสนามบินส่วนตัวที่เขาใหญ่ พร้อมทิ้งท้ายว่า ต่อไปผมก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านแน่นอน
ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมระอุขึ้นเมื่อ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย ลุกขึ้นประท้วงว่าสิ่งที่นายอดิศรพูดไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคุณสมบัตินายกฯ หากจะขุดคุ้ยเช่นนี้ เดี๋ยวจะมีการโยงไปถึงเรื่องตั๋วเงินหรือสนามกอล์ฟ อีก แต่ นายอดิศรตอบกลับทันทีว่า ใจถึงหน่อยน้องเอ๊ย ชาติหนึ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็บุญโขแล้ว