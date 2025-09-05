"จิรายุ" ยัน "หมอมิ้ง" นั่งทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าตามปกติ จนกว่าจะมีนายกฯ คนใหม่

"จิรายุ" แจง เลขาฯ นายกรัฐมนตรี ยังคงปฏิบัติหน้าที่บนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ตามปกติ จนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่
วันนี้(5 ก.ย.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่า มีทีมงานของบางพรรคการเมือง เข้ามาสำรวจพื้นที่ภายในตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมจัดสถานที่ นั่งทำงานของทีมงาน ยืนยันว่า ขณะนี้ นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยังคงปฏิบัติภารกิจบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล รวมทั้งคณะทำงานก็ยังปฏิบัติงานกันตามปกติ ซึ่งการบริหารราชการและการทำงานต่างๆ ในช่วงรัฐบาลรักษาการ จะยังคงดำเนินตามภารกิจและเพื่อประโยชน์ของพี่น้อง ประชาชน จนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่ต่อไป เพื่อการเปลี่ยนผ่านบริหารราชการแผ่นดินยังคงเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ