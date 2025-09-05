“อนุทิน” เผยไหว้พ่อไหว้แม่มาก่อนมาสภาฯ พยักหน้าพร้อมเป็นนายกฯ คนที่ 32

“อนุทิน” บอกไหว้พ่อไหว้แม่มาก่อนมาสภา ก่อนพยักหน้าบอกสื่อวันนี้พร้อมเป็นนายกฯ คนที่ 32
วันนี้ (5 กันยายน 2568) เมื่อเวลา 09.13 น. ที่อาคารรัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคได้เดินทางมายังอาคารรัฐสภา เพื่อประชุมประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของไทย
ผู้สื่อข่าวถามนายอนุทิน ว่าวันนี้มีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนายอนุทินยิ้มและพยักหน้าบอกว่าพร้อม
เมื่อถามต่อว่าวันนี้ได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนหรือไม่นายอนุทินตอบว่า “ ไหว้พ่อไหว้แม่มาแล้ว ” ก่อนที่จะยิ้มและเดินขึ้นลิฟต์ไปประชุมสภาฯ
เมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าจะเทคะแนนให้หมดคิดอย่างไร นายอนุทินยิ้ม แต่ไม่ตอบอะไร