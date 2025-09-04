พรรคส้ม ซัด "มติชน" กุข่าวสส.ระส่ำ ลั่นไม่มีใครติดใจ ยันขอเป็นฝ่ายค้านไม่ต่อรองผลประโยชน์

รองโฆษกปชน. ซัด ”มติชน“ ปูดข่าวสส.ระส่ำ แจง ไม่มีใครติดใจ ยันขอเป็นฝ่ายค้าน ไม่ต่อรองผลประโยชน์เพื่อตัวเอง ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญ
เมื่อวันที่ (4 ก.ย. 2568) นายกรุณพล เทียนสุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กโดยระบุว่า
ขอชี้แจงสำนักข่าวมติชน ดังนี้ ไม่มีผู้แทนราษฎรคนไหนของพรรคประชาชนติดใจสงสัยในการตัดสินใจของพรรคที่จะมอบให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล เป็นนายกฯเพื่อไปยุบสภาและทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยพรรคประชาชนยังคงเป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลเหมือนเดิม โดยไม่มีตัวแทน หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคเข้าไปร่วมคณะรัฐมนตรี และไม่มีการต่อรองผลประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางคดีใดๆ
พรรคประชาชนต้องการเพียงให้มีการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญและยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชน เพราะเราเห็นว่าประเทศมีทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความมั่นคงและปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ที่มีจุดเริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญปี 2560 และปัญหาเหล่านี้จะไม่ถูกแก้ไขหากกฎหมายสูงสุดของประเทศยังไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคน
พรรคประชาชนยึดมั่นในคำสัญญา ความตรงไปตรงมา ไม่ต่อรองผลประโยชน์เพื่อตัวเอง แต่ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ เราจึงไม่สามารถอยู่เฉย ให้การเมืองของประเทศเดินไปสู่ทางตัน