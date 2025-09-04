“สมศักดิ์-ชัยชนะ” จับมือกาชาด–สวทช. ใช้สแกนม่านตาแรงงานต่างด้าวไร้ทะเบียน ป้องกันโรค–คุ้มครองสิทธิ

“สมศักดิ์-ชัยชนะ” จับมือกาชาด-สวทช. เดินหน้าใช้เทคโนโลยีสแกนม่านตาแรงงานต่างด้าวไร้ทะเบียน หวังหยุดโรคระบาด–เสริมงานสาธารณสุข พร้อมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน-ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยทันสมัย
วันนี้( 4 ก.ย.)ที่กระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวมิติ เพื่อระบุตัวตนบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีนายชัยชนะ เดชเดโช รมช.สาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยาน
นายสมศักดิ์ ระบุว่าMOU ดังกล่าวครอบคลุมการนำเทคโนโลยีสแกนม่านตาและจดจำใบหน้ามาใช้เพื่อดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค ควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและบุคคลไร้เอกสารประจำตัว นวัตกรรมนี้จะช่วยให้บริการทางการแพทย์เข้าถึงได้แม่นยำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมยกระดับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
“เชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ในครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทย ให้เข้มแข็ง ทันสมัย ตอบโจทย์ความท้าทายด้านสุขภาพและมนุษยธรรม ได้อย่างแท้จริง นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สร้างคุณประโยชน์แก่การแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนต่อไป”นายสมศักดิ์ กล่าว
รมว.สาธารณสุขยังระบุว่า ระบบสแกนม่านตาจะช่วยแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายที่ไม่มีทะเบียน ไม่สามารถติดตามเมื่อเจ็บป่วย และยังช่วยป้องกันการกลับมาระบาดของโรคที่เคยหายไปจากไทยได้อีกด้วย