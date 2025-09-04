“สรวงศ์” อ้างเป็นทางออก เสนอ ปชน.โหวต "ชัยเกษม" นั่งนายกฯ และยุบสภาฯ ทันที ไม่ใช่การต่อรอง

“สรวงศ์” ย้ำข้อเสนอสุดท้าย ตื้อ ปชน.โหวต “ชัยเกษม ” เป็นนายกฯ คนที่ 32 หากผ่านจะประกาศยุบสภาทันทีหลังถวายสัตย์–แถลงนโยบาย อ้างไม่ใช่การต่อรอง แต่เป็นทางออกประเทศ ยืนยันคืนอำนาจให้ประชาชนไม่สายเกินไป
เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 4 กันยายน ที่รัฐสภา นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 5 กันยายนนี้ โดยหากได้รับเสียงข้างมากและผ่านการถวายสัตย์ รวมทั้งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว พรรคเพื่อไทยจะประกาศยุบสภาทันที เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน
นายสรวงศ์กล่าวว่า การเสนอชื่อนายชัยเกษมไม่ใช่การต่อรองให้พรรคประชาชนกลับมาโหวตสนับสนุน แต่เป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศ และเป็นข้อเสนอสุดท้ายที่เพื่อไทยยื่นต่อทุกพรรคการเมืองในสภา
“ไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องให้พรรคใดมาสนับสนุน แต่เป็นสิ่งที่เรามีการพูดคุยกันว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศในตอนนี้ ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเดินทางมาถึงวันนี้ได้ พรรค พท.มีความตั้งใจ มีความบริสุทธิ์ใจ ที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชน และวันนี้เรายื่นข้อเสนอสุดท้ายให้กับทุกพรรคการเมืองที่อยู่ในสภา”
เมื่อถามว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นการกันไม่ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี นายสรวงศ์ปฏิเสธ โดยระบุว่า “อย่าถึงขนาดนั้น อยู่ที่วิจารณญาณของ ส.ส. แต่เพื่อไทยยืนยันจะเสนอชัยเกษมเป็นนายกฯ คนสุดท้ายของพรรค”
เลขาธิการเพื่อไทยยังชี้แจงว่า กระบวนการของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติดำเนินคู่ขนานกัน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ สามารถใช้อำนาจกราบบังคมทูลยุบสภาได้ ขณะเดียวกันฝ่ายนิติบัญญัติต้องเดินหน้าจัดเตรียมการเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความชัดเจนทั้งสองทาง โดยย้ำว่า “เราทำสองขาเพื่อแสดงความจริงใจว่าจะคืนอำนาจให้ประชาชนอย่างแท้จริง”
สำหรับกระแสวิจารณ์ว่าข้อเสนอยุบสภาเร็วเกินไปและอาจย้อนแย้ง นายสรวงศ์ตอบว่า “ไม่สายเกินไป ไม่มีอะไรสายไป” เพราะยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น และทุกอย่างสามารถทบทวนได้ หากการเมืองเดินต่อไปไม่ได้ ต้องรีเซ็ตใหม่ให้ประชาชนตัดสินใจอีกครั้ง
ส่วนประเด็นการฟ้องร้องนายภูมิธรรม เลขาธิการเพื่อไทยระบุว่า ทุกคนให้กำลังใจ และยืนยันว่าอำนาจของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ก็คืออำนาจตามกฎหมาย พร้อมย้ำว่าเจตนาของพรรคคือการเร่งคืนอำนาจให้ประชาชน เพื่อให้ประเทศมีรัฐบาลใหม่ที่สามารถรับผิดชอบงานสำคัญ เช่น การเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ภายในปีนี้