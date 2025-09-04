”อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ“ ผงาด ประธานบอร์ด อสมท.คนใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจ คือ การเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ บมจ.อสมท. โดยผลปรากฎว่า ที่ประชุมมีมติเลือก นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธาน บมจ.อสมท. คนใหม่
สำหรับนายอิสระ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้านวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
- และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London(ด้วยทุน Marie Courie Fellowship ของสหภาพยุโรป)
- ประกาศนียบัตรกฎหมายสัญญา (Contract Laws), Harvard Law School, มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ปัจจุบันนายอิสระ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นอดีต สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการประธานรัฐสภา