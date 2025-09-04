"อนุทิน" เผยเคลียร์ใจ ปชน.แล้ว สส.พรรคเข้าสภาไม่ทันโหวต กม.ข้อมูลสารพิษ ปัดเอี่ยวแจ้งความ "ภูมิธรรม" ผิด ม.112

"อนุทิน" เผยเคลียร์ใจกับพรรคประชาชนแล้ว กรณีมาโหวตกฎหมายข้อมูลสารพิษไม่ทัน ย้ำตั้งทีมประสานงานฝ่ายค้านร่วมกัน ปัดพัวพันปมแจ้งความ ม.112 “ภูมิธรรม” ขอตรวจสอบก่อน ชี้ หากพท.เสนอนายกฯแข่ง เป็นประโยชน์ประชาชน
วันที่ 4 ก.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางมาถึงอาคารรัฐสภา โดยไม่ได้ตอบคำถามว่ากังวลใจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้หรือไม่ และเมื่อผู้สื่อข่าวบอกให้นายอนุทินมาสัมภาษณ์ที่จุดสัมภาษณ์รวม นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เอา อย่าเพิ่ง และพยายามบ่ายเบี่ยง
ผู้สื่อข่าวถามว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยเดินทางมาโหวตร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. ... หรือกฎหมาย PRTR ที่เสนอโดยประชาชน ไม่ทัน ได้มีการเคลียร์กับพรรคประชาชนแล้วหรือไม่ ว่า ได้มีการชี้แจงแล้ว พยายามกลับมากันอยู่ ได้คุยกับพรรคประชาชน และจะต้องมีการจัดตั้งทีมประสานงานขึ้นมา เพราะเราเพิ่งมาเป็นฝ่ายค้านร่วมกัน เพิ่งทำงานด้วยกันในสมัยแรก เราก็ต้องตั้งทีมที่ประสานงานกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย นี่เป็นการพูดถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกัน
เมื่อถามถึงกรณีที่มีเสียงวิจารณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับ เรื่องที่พรรคภูมิใจไทยไปแจ้งความมาตรา 112 กับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกฯ นายอนุทิน ส่ายหัวก่อนกล่าวว่า “112 ไม่เกี่ยวกับภูมิใจไทย ไม่มีเลย” ถามต่อว่า ทำไมให้พรรคไปแจ้งความเช่นนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า “ขอตรวจสอบก่อน ผมไม่ทราบว่าไปในนามพรรคหรือ ไม่ใช่มั้ง ” ถามย้ำว่านายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ไปแจ้งความ นายอนุทิน กล่าวว่า “เอ้า เมื่อวานวุ่นแต่เรื่องอื่น“
เมื่อถามถึงกรณีที่มีการตีกลับร่าง พ.ร.ฎ.ยุบสภา ได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตรงนี้มิบังควรที่จะพูดถึง
เมื่อถามถึงกรณีที่ในวันที่ 5 ก.ย. จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยพรรคเพื่อไทยอาจจะมีเสนอแข่ง กังวลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างต้องมีทางเลือก ยิ่งมีทางเลือกก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับประชาชน