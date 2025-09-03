“ผบ.ทบ.” ตรวจเยี่ยม กอ.รมน.ภาค 4 สน. กำชับเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย-หนุนโครงการสานใจสู่สันติสร้างสันติสุขชายแดนใต้

ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ยะรัง ตรวจเยี่ยมกอ.รมน.ภาค 4 สน. กำชับกำลังพลปฏิบัติการเข้ม ยึดกฎหมายเคร่งครัด พร้อมหนุนโครงการ “สานใจสู่สันติ” เดินหน้าสร้างสันติสุขและความมั่นคงในชายแดนใต้อย่างยั่งยืน
วันนี้ (3 ก.ย.) พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำคณะผู้บังคับบัญชากองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ที่ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมี พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการ กอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ
ผบ.ทบ.ได้รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งยังพบความพยายามสร้างสถานการณ์ความไม่สงบจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เช่น การก่อเหตุที่โรงไฟฟ้าชีวมวล การทำลายทรัพย์สินบริษัทเหมืองแร่ และโจมตีตู้เอทีเอ็มในพื้นที่ โดย กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้เปิดปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อจำกัดเสรีกลุ่มก่อเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมพื้นที่ชายแดน ควบคู่กับกิจกรรมสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมกับประชาชน
พล.อ.พนา กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมกำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลกำลังพลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่รัดกุม เน้นย้ำการเพิ่มมาตรการข่าวกรองเชิงรุก และการเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อลดเหตุรุนแรงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชน โดยให้ทุกการปฏิบัติต้องยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ผบ.ทบ. ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจสู่สันติ” ของศูนย์สันติวิธี ให้เป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมั่นคงและยั่งยืน