“ราชิต” สส.ปชป.รับหนุน "นายกฯหนู" เผยร่วมงานภท.มานานแต่ยังไม่ย้าย สมัยหน้า “ค่อยว่ากันใหม่”

ส.ส.ปชป.ยอมรับหนุน “อนุทิน” นายกฯ เผยร่วมงานกับภท.มานานแล้วชี้ประเทศกำลังวิกฤต ต้องมีรบ.แก้ปัญหาชายแดน-ปากท้อง ราคาปาล์มเสี่ยงตกต่ำ พ.ย.นี้ ยันยังไม่ตัดสินใจย้ายพรรค ขออยู่ ปชป.ไปก่อน สมัยหน้า “ค่อยว่ากันใหม่”
วันนี้ (3ก.ย.) นายราชิต สุดพุ่ม สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกฯ ว่า เป็นความจริงตนมาร่วมกับพรรคภูมิใจไทยนานแล้ว แต่วันนี้ติดงานจึงไม่ได้ไปร่วมงานแถลงตั้งรัฐบาล ทั้งนี้ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีมติอะไร เพียงแต่มอบให้หัวหน้าพรรคฯเป็นผู้ตัดสินใจ แต่หัวหน้าพรรคฯก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไร และตนคิดว่าการยุบสภา ณ เวลานี้ไม่น่าเหมาะสม
นายราชิต กล่าวต่อว่า ตนมีเหตุผล 2 อย่างคือ 1.ตอนนี้เรามีปัญหาการสู้รบที่ชายแดนอยู่ จะปล่อยให้รัฐบาลว่างไม่ได้ เราจะมามัวแต่หาเสียงกันอยู่แต่ข้างบ้านยังยิงกันก็ไม่ได้ มันต้องมีรัฐบาลในช่วง 4-5 เดือนนี้ และ 2. ตอนนี้ปัญหาปากท้องหนักมาก ยกตัวอย่างสวนปาล์มบ้านตนเดือน พ.ย.นี้ถึงรอบราคาปาล์มตกต่ำอีก รัฐบาลก็ต้องคิดแล้วว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่รู้ล่วงหน้า รัฐบาลก็ควรที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้
เมื่อถามว่า จะมีปัญหากับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ หรือสมัยหน้าย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย นายราชิต กล่าวว่า ตนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะย้ายพรรคหรือไม่ แต่เป็นเรื่องที่เห็นว่าต้องมีรัฐบาล ซึ่งการที่ตัดสินใจครั้งนี้ก็ไม่ได้บอกกับหัวหน้าพรรคฯ เพราะพรรคฯไม่ได้มีมติ แค่มอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคฯไปเจรจาเท่านั้น ซึ่งหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้พูดอะไร
“ตอนนี้ผมยังอยู่กับประชาธิปัตย์ สมัยหน้าค่อยว่ากันใหม่”นายราชิต กล่าว