ศบ.ทก.เห็นชอบแจ้งความชาวกัมพูชาผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ บุกรุกพื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว เตรียมถก GBC ที่เกาะกง 7-10 ก.ย.

ศบ.ทก.เห็นชอบจังหวัดสระแก้วเตรียมดำเนินคดีชาวกัมพูชา ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ฐานบุกรุกพื้นที่บริเวณบ้านหนองจาน หนองหญ้าแก้ว เตรียม สมช.อนุมัติต่อไป เผยคณะ IOT ลงพื้นที่ตราดวานนี้ดูหลักเขต 73 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ราชการุณเขาล้าน ไม่ตัดสินใครผิดผูก แต่จะเสนอรายงานต่อ ผบ.ทสส.- รมว.กห. 2 ประเทศ เตรียมประชุม GBC ที่เกาะกง 7-10 ก.ย.นี้
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 3 ก.ย.) พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ โฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.).แถลงว่า ที่ประชุมศบ.ทก. มีเรื่องที่จะชี้แจง 4 ประเด็นคือ 1. สถานการณ์พื้นที่ชายแดนโดยภาพรวม ยังคงมีการตรึงกำลังและเฝ้าระวังทั้งสองฝ่าย แต่สถานการณ์โดยทั่วไปยังอยู่ในภาวะสงบ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในห้วงเวลาที่ผ่านมา ส่วนผลการดำเนินงานของคณะผู้สังเกตการณ์ หรือ IOT ซึ่งได้ลงพื้นที่ เมื่อวานนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกองบัญชาการกองทัพไทยที่นำคณะลงพื้นที่ ไปยังพื้นที่หน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ซึ่งอยู่ภายใต้การทำงานของกองทัพเรือ โดยได้รับการต้อนรับจากหน่วย เฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดตราด
จากนั้นได้เดินทางไปจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก เพื่อสำรวจหลักเขตที่ 73 ซึ่งถือเป็นหลักเขตสุดท้ายทางบกในการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งตั้งอยู่บ้านหาดเล็กจังหวัดตราด จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานที่ 537 รับทราบการปฎิบัติงานและเก็บกู้ทุ่นวัตถุระเบิด ของกองทัพเรือ ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขา เหมาะกับการเข้าถึงและมีการเผชิญหน้า และฝ่ายกัมพูชามีกำลังติดอาวุธ แสดงถึงความท้าทายและความยากลำบากในการปฏิบัติงานดังกล่าว
นอกจากนี้คณะยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ราชการุณเขาล้าน ซึ่งเดิมเป็นสถานที่พักพิงชาวกัมพูชา ที่อพยพหนีสงคราม ในช่วง พ.ศ. 2521 ถึง 2532 ซึ่งอยู่ในความดูแลของสมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้อพยบชาวกัมพูชา ต่อมาศูนย์นี้ได้พัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในพระมหากรุณาที่คุณ และ เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งก็รับทราบสถานการณ์อย่างครบถ้วน และสร้างความมั่นใจว่าการปฎิบัติงานของฝ่ายไทยเป็นไปตามมติการหยุดยิง ถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม
โดยขั้นตอนการรายงานทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง ก็จะถูกจัดส่งไปยังคณะผู้สังเกตการณ์ เพื่อเสนอผู้บัญชาการทหารสูงสุดและกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศรับทราบ เพื่อยืนยันความร่วมมือในการรักษาสันติภาพ ผ่านกลไกการประสานงานของกองทัพ โดยคณะผู้สังเกตการณ์ได้ย้ำว่า ไม่มีหน้าที่ตัดสินใจ ว่าฝ่ายใดถูกผิด แต่จะทำหน้าที่สังเกตการณ์เก็บข้อมูล และรายงานอย่างเป็นธรรม
นอกจากนี้ ยังมีแผนงาน ในการจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา หรือ GBC สมัยวิสามัญครั้งที่สอง มีกำหนดการจัดระหว่างวันที่ 7-10 กันยายนในพื้นที่จังหวักเกาะกง กัมพูชา โดยรูปแบบการจัดประชุมจะเหมือนครั้งที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การประชุมของฝ่ายเลขานุการร่วม ช่วงวันที่ 7-9 กันยายน จากนั้นวันที่ 10 กันยายน จะเป็นการประชุม GBC หลัก และจะมีการแถลงข่าวในพื้นที่จังหวัดตราด
นอกจากนี้ ศบ.ทก.ยังได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ชี้แจง ดำเนินงานเสริมสร้างความมั่นคง ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว โดยมีแผนการจะสร้างรั้วระยะทาง 16 กิโลเมตร บริเวณหลักเขตที่ 50 ถึง 51 ซึ่งเป็นหลักเขตแดนที่ได้ข้อยุติแล้ว และจะมีการสำรวจสิทธิการครอบครองที่ดินในพื้นที่อย่างละเอียด
ตลอดจนจะมีมาตรการตามกฏหมายของไทยในการประกาศใช้กฎหมายกับชาวกัมพูชาที่บุกรุกพื้นที่และแจ้งความดำเนินคดีขาวกับชาวกัมพูชาที่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าใม้ 2484 มาตรา 54 และ มาตรา 72 ตรี ซึ่ง ศบ.ทก.ได้รับทราบประเด็นนี้ และเห็นชอบตามที่จังหวัดสระแก้วเสนอมา และจตะนำเสนอต่อที่ประชุม สมช.เพื่ออนุมัติดำเนินการต่อไป