‘ธรรมนัส’ บอกอย่าคิดมาก หลัง ‘ทักษิณ’ พ้อผิดที่ไว้ใจ ยันไม่ลืมบุญคุณคน แจงย้ายขั้วเพื่อหาทางออกให้บ้านเมือง

‘ธรรมนัส’ บอกอย่าคิดมาก หลัง ‘ทักษิณ’ พ้อผิดที่ไว้ใจ แจงอายุ 60 มีลูก 8 คนแล้ว ไม่อยากจำว่าทำอะไรให้ใครไว้บ้าง แต่ไม่ลืมคนที่มีบุญคุณ พูดไม่ได้เหตุผลย้ายขั้ว แต่เป็นการหาทางออกให้บ้านเมือง ปัดตอบหวนคืนเก้าอี้ รมต.หรือไม่ รอให้ได้นายกฯ ก่อน
วันนี้ (3 ก.ย. 68) ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยา และประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่าผิดที่ไว้ใจตนเองมากเกินไป ว่า ปีนี้ตนเองอายุ 60 ปี มีลูก 8 คนแล้ว ไม่อยากจำว่าทำอะไรให้ใครบ้าง แต่จำและสำนึกกับคนที่มีบุญคุณกับตนเองเสมอ
เมื่อถามว่า เสียใจหรือไม่ที่นายทักษิณพูดแบบนี้ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อย่าไปคิดมาก
เมื่อถามย้ำว่า จะกลับไปทำงานร่วมกันอีกได้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ขณะนี้บ้านเมืองเกิดวิกฤต เราต้องหาทางออก อะไรที่ตนเองพูดไม่ได้ก็ไม่ควรพูด ส่วนจะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้อีกหรือไม่ อย่าลืมว่าตนเองรู้จักกับ สส.เกินครึ่งสภาฯ ตนเองก็ได้มีการคุยให้มาหาทางออกบ้านเมือง จะเห็นได้ว่าแม้ไม่ได้เป็นเสียงส่วนใหญ่ แต่ก็มีทุกพรรคมาร่วม
สำหรับเหตุผลอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนขั้วการเมือง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่าพูดไม่ได้ แต่เป็นการหาทางออกให้บ้านเมือง การเมืองเกิดวิกฤต ก็ต้องหาทางออกด้วยการเมือง อย่าปล่อยให้เหตุการณ์ซ้ำซากทุก 10 ปีเกิดขึ้น ตนเองโดนคดีมา 2 ครั้งแล้ว และครั้งนี้จะไม่ให้เกิดประวัติซ้ำรอย
เมื่อถามว่าขณะนี้ประชาชนไม่สามารถไว้วางใจพรรคเพื่อไทยได้แล้วใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อย่าไปวิจารณ์พรรคไหน ทุกพรรคต่างมีมติและความคิดของ และอย่าวิจารณ์ว่า เราหักหลังใคร หรือใครมีบุญคุณกับเรา นี่คือการเมือง ขณะที่กระแสข่าวว่ามีการดีลให้ ร.อ. ธรรมนัส กลับมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีนั้น ก็ว่าไปเรื่อย นายกฯ ยังไม่ได้เลย ไม่มีข้อเสนอหรือการผูกมัด
เมื่อถามย้ำว่า หากได้รับการเสนอให้นั่งรัฐมนตรีมหาดไทย จะรับตำแหน่งหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ขอให้ได้นายกฯ ก่อน