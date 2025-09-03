xs
“สรวงศ์” เผย “ภูมิธรรม” ยื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภาแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(3 ก.ย.)นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ยืนยัน นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภาแล้ว หลังจากพรรคประชาชนประกาศสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากสาเหตุการเมืองเดินต่อได้ยาก

