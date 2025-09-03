อนุทินนายกฯเฉพาะกิจ พท.ส่อวงแตก !?

เมืองไทย 360 องศา
นาทีนี้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ยังไม่ชัวร์ เพราะพรรคที่เป็นตัวแปรสำคัญ คือพรรคประชาชนยังต้องประชุมหารือกันต่อเนื่องมาสองวันแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็คงมีมติออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ และล่าสุดเมื่อตอนเย็น วันที่ 2 กันยายน ก็ได้มีการแถลงออกมาว่า ที่ประชุมพรรคประชาชนก็ยังไม่ได้ข้อยุติ ต้อรอให้เป็นมติของคณะกรรมการบริหารพรรคตัดสินใจวันที่ 3 กันยายน
สำหรับเสียงที่สนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกฯ ขณะนี้กว่า 90 เปอร์เซ็นต์นิ่งแล้ว ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย 68 เสียง (ไม่รวม น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ สส.กาฬสินธุ์) หากรวมพรรคประชาชน 143 เสียง พรรคกล้าธรรม 25 เสียง พรรคพลังประชารัฐ 18 เสียง กลุ่มสุชาติ ชมกลิ่น 16 เสียง พรรคไทยสร้างไทย 6 เสียง พรรคเล็ก 4 เสียง พรรคประชาธิปัตย์ 2 เสียง คือ นายสรรเพชร บุญญามณี สส.สงขลา และ นายสมยศ พลายด้วง สส.สงขลา และพรรคเป็นธรรม 1 เสียง รวม 283 เสียง
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า สส.พรรคเพื่อไทย กำลังแตกรัง มี สส.ติดต่อเข้ามาร่วมรัฐบาล ทั้งจากฝั่งพรรคกล้าธรรม และติดต่อผ่านมาโดยตรงผ่านกลุ่มของ นายศักดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีเสียงสนับสนุน 10 กว่าเสียงแล้ว ทำให้ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยอยู่ระหว่างการรอการเข้ามาเติมเสียง
อีกทั้งมีรายงานข่าวภายในพรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่า ขณะนี้เสียงสนับสนุน นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี เพียงพอจำนวน 138 เสียง ประกอบด้วย ภูมิใจไทย 69 เสียง กล้าธรรม 25 เสียง พลังประชารัฐ 18 เสียง รวมไทยสร้างชาติ กลุ่มนายสุชาติ ชมกลิ่น 16 เสียง ประชาธิปัตย์ 2 เสียง ไทยสร้างไทย 3 เสียง พรรคเล็ก 4 เสียง และเป็นธรรม 1 เสียง
ซึ่งหากรวมกับพรรคประชาชน 143 เสียง จะได้ 281 เสียง ซึ่งพรรคภูมิใจไทย จะพยายามควบคุมไม่ให้เสียงเกิน 290 เสียง เพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์เดิมที่พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยสื่อสารกันว่า จะไม่ให้เสียงเกินความจำเป็น เพื่อนำไปสู่รัฐบาลเสียงข้างมาก ที่พรรคประชาชนมีความกังวล และในเวลาต่อมา นายอนุทิน ก็ออกมากล่าวยอมรับในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 กันยายน
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากท่าทีดังกล่าวของพรรคประชาชนล่าสุด ที่ยังไม่สรุปชี้ขาดว่าจะโหวตให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะ การโหวตหนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล แต่ขณะเดียวกัน เหมือนกับต้องการท้าทายให้ พรรคเพื่อไทยคือ นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ยุบสภา เพื่อเลือกตั้งใหม่ หรืออีกด้านหนึ่งหากหนุน นายอนุทิน เป็นนายกฯเพื่อนำไปสู่รัฐบาลเฉพาะกิจ เพื่อภารกิจยุบสภา และแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรค ตัดสินใจวันที่ 3 กันยายน
ดังนั้น เมื่อประเมินแล้วยังเชื่อว่า ทุกอย่างก็น่าจะจบลงในอีกวันสองวันนี้ และน่าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ไม่เกินวันที่ 5 กันยายน ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดหมายประชุมสภานัดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 3-5 กันยายน กันไว้แล้ว
ขณะเดียวกัน อีกฟากหนึ่งคือ ฝั่งพรรคเพื่อไทย ที่แม้ว่าเวลานี้ความพยายามในการยื้ออำนาจ ด้วยการจัดตั้งรัฐบาล โดยการขอเสียงสนับสนุนจากพรรคประชาชนเช่นเดียวกัน โดยให้สนับสนุน นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯคนที่สาม ที่ยังเหลืออยู่ แต่ดูแล้วไม่ค่อยได้รับการตอบรับเท่าใดนัก อีกทั้งความไม่ชัดเจนของ นายชัยเกษม เอง ที่เหมือนกับว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของพรรค คือ นายทักษิณ ชินวัตร เท่าใดนัก จนมาวันนี้เท่านั้นที่เขาเพิ่งปรากฏตัวที่พรรคเพื่อไทย
อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจากท่าที และแนวโน้มที่เวลานี้หลายคนยังเชื่อว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังได้รับการสนับสนุนจากพรรคประชาชน มากกว่า นายชัยเกษม ซึ่งหากเป็นแบบนี้ ก็จะยิ่งทำให้พรรคเพื่อไทย เกิดอาการระส่ำระสายขึ้นมาทันที เพราะที่ผ่านเริ่มมีปรากฏการณ์ “งูเห่า” เริ่มทยอย ไหลออกมาข้ามไปฝั่งพรรคภูมิใจไทย รวมไปถึงไหลไปพรรคอื่นที่คาดว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยด้วย
อาการที่เห็นในตอนนี้ก็คือ การปรากฏตัวของ นายทักษิณ ชินวัตร ที่พยายามรั้งเอาไว้ทุกทางไม่ให้ “เลือดไหลออก” โดยเมื่อค่ำวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่า ได้มี สส.พรรคเพื่อไทย ประมาณ 10 คน นัดเลี้ยงสังสรรค์ให้ นายฉลาด ขามช่วง ที่ได้รับเลือกให้เป็นดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 เมื่อนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ รู้ว่ามีงานเลี้ยง นายทักษิณ จึงเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนายฉลาดด้วย
โดยในวงรับประทานอาหาร นายทักษิณ พูดถึงกรณี ที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นำพรรคกล้าธรรม ถอนตัวจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทย โดยกล่าวในเชิงยอมรับผิดว่า "ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส มากเกินไป พี่ผิดไปแล้ว พี่ดูคนผิด" ทำให้ สส. ที่ร่วมวงอยู่นั้นพูดขึ้นมาทันทีว่า "ท่านทักษิณ โดนคนหลอกตลอด" ซึ่ง สส.ที่ร่วมวง ต่างเห็นตรงกันว่า ไม่เคยเห็นนายทักษิณ ยอมรับผิดแบบนี้มาก่อน เห็นได้ว่านายทักษิณ ได้แสดงท่าทีรู้สึกผิดมาก
พร้อมกันนี้ สส.ก็ได้ระบายถึงการทำงาน การบริหารภายในพรรค ที่พรรคไม่ค่อยดูแลคนที่สอบตก หรือ สส.อาวุโส ที่ถูกละเลยไป โดยนายทักษิณ ก็รับปากว่า จะช่วยดูให้ ส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล ก็ต้องรอดูพรรคประชาชนว่าจะเลือกอย่างไร
อย่างไรก็ดี มีรายงานที่ยืนยันอีกกระแสว่า เป็นการนัดรับประทานอาหารของ ส.ส.พรรคเพื่อไทยกลุ่มใหญ่ กว่ายี่สิบคน ที่ร้านอาหารย่านถนนวิภาวดี และมีแนวโน้มที่ ส.ส.กลุ่มนี้ จะเป็น “งูเง่า”กลุ่มใหญ่ ที่มีแนวโน้มย้ายข้ามขั้วไปอีกฝั่งที่กำลังจะเป็นรัฐบาล
ขณะเดียวกัน เมื่อเวลา 15.52 น. วันที่ 2 กันยายน ยังมีความเคลื่อนไหวของ นายทักษิณ ชินวัตร เดินทางออกจากที่ทำการพรรคเพื่อไทย โดยใช้ประตูด้านหลัง หลังมาร่วมประชุมพรรค ผู้สื่อข่าวจึงถามว่าสถานการณ์ตอนนี้ คิดว่ามีทางออกสำหรับการเมืองไทยหรือไม่ นายทักษิณ กล่าวว่า ไม่รู้ ตนมาให้กำลังใจ มาให้กำลังใจเฉย ๆ
เมื่อถามว่า วันนี้พรรคเพื่อไทย ยังยืนยันที่จะส่งชื่อนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ นายทักษิณปฏิเสธ ตอบคำถาม ย้ำเพียงว่าตนมาให้กำลังใจเฉย ๆ ไม่มีอะไร
เมื่อถามถึงรายงานข่าวว่า ยอมรับผิดที่ไว้ที่ไว้ใจ ร.อ.ธรรมมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมนั้น นายทักษิณ ไม่ได้ตอบคำถาม เช่นเดียวกัน ก่อนจะขึ้นรถและเดินทางออกจากพรรคเพื่อไทยทันที
ดังนั้น หากประเมินตามสถานการณ์ในเวลานี้ ยังเชื่อว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และเชื่อว่าในที่สุดแล้วพรรคประชาชน จะมีมติหนุนมากกว่า เลือกทางอื่น อย่างไรก็ดีหากยืดเยื้อไปนาน ก็จะทำให้ พรรคภูมิใจไทยต้อง “เดินเกมใหม่” นั่นคือ “ดีลงูเห่า” จากพรรคเพื่อไทย ที่มีแนวโน้มเลื้อยออกมายั้วเยี้ย ตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากไปเลย ขณะที่พรรคเพื่อไทยหากไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็ต้องวงแตกแน่นอน
หรือเพื่อไทยจะตัดสินใจยุบสภา ก่อนที่จะมีการโหวตนายกฯ !!