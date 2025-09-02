ป.ป.ช.รวบอดีต พนง.แบงก์ ทุจริตทำรัฐเสียหายเกือบ 50 ล. ก่อเหตุปี 63-64 หลังหลบหนีไปหลาย จว.

ป.ป.ช. รวบอดีตพนักงานแบงก์ทุจริตทำรัฐเสียหายเกือบ 50 ล้านบาท ก่อเหตุช่วงปี 63-64 หลังหลบหนีไปพักอาศัยย้ายไปที่ต่างๆ ในหลายจังหวัด
วันนี้ (2 ก.ย.) นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายวัฒนชัย ส้มมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 2 และ นางสาวปิยะฉัตร พ่วงพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ วางแผนเข้าจับกุม นางเรณุภา (สงวนนามสกุล) บุคคลตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ที่ จ.13/2568 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นพนักงาน มีหน้าที่ ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ฐานเป็นพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่องค์การ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และฐานเป็นพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 11 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
โดยมีพฤติการณ์ สืบเนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ถึง 17 กันยายน 2564 นางเรณุภา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ในธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง ได้มีพฤติการณ์กระทำความผิด ลักลอบทำรายการถอนและอนุมัติเบิกถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้า เบียดบังนำเงิน ซึ่งอยู่ในความดูแลของธนาคารไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน ลักลอบนําเงินของธนาคารออกจากกล่องบรรจุธนบัตรของเครื่องฝาก-ถอนเงิน และลักลอบนำเงินสดออจากห้องมั่นคง โดยอาศัยโอกาสจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน ความเสียหายทั้งสิ้น รวมเป็นเงินจำนวน 48,164,800 บาท
ก่อนการจับกุม เจ้าหน้าที่งานสืบสวนคดีทุจริต ได้ทำการสืบสวนและติดตามเฝ้าดูพฤติกรรม จนทราบว่า นางเรณุภา (สงวนนามสกุล) ได้ โดยมีพฤติการณ์จะเดินทางไปที่ต่างๆ ซึ่งมักจะเดินทางไปมาระหว่างจังหวัดนครนายก จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า นางเรณุภา ได้พักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จึงได้ร่วมกันวางแผนเพื่อเข้าจับกุมโดยวางกำลังเฝ้าจุดที่เชื่อว่า นางเรณุภา หลบหนีไปพักอาศัยย่านถนนรังสิต-นครนายก จนกระทั่งพบ นางเรณุภา อยู่บริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่ง ในย่านถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พนักงานเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงาน
จากนั้นจึงได้แสดงหมายจับให้ดูและได้อ่านให้ฟังแล้ว นางเรณุภา รับว่า เป็นบุคคลคนเดียวกันกับบุคคลตามหมายจับนี้จริง และยังไม่เคยถูกจับตามหมายจับนี้มาก่อน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบ และดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 จากนั้น จึงได้นำตัวไปยังสถานีตำรวจภูธรองครักษ์ เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และควบคุมตัวนำส่งสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 เพื่อดำเนินการฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ต่อไป