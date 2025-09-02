หมอทหารแสบไม่รอด! ป.ป.ช.รวบหลอก ผบ.ฉีดสารอื่นแทนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โกงเงินหลวงกว่า 2 แสน

ไม่รอด! ป.ป.ช. รวบหมอทหารแสบหลอกฉีดสารอื่นแทนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อทุจริตเบิกเงินหลวง กว่า 2 แสนบาท
วันนี้ (2 ก.ย.) นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้ นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ นายไพโรจน์ นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวนฯ 2 ร่วมกับกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) จับกุมตัว ร้อยโท จิณณวัตร หรือ นายบริสุทธิ์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลทหารกรุงเทพ ที่ 263/2568 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172
สืบเนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ร้อยโท จิณณวัตร หรือ นายบริสุทธิ์ (สงวนนามสกุล) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายแพทย์โรงพยาบาลสนาม ระดับ 1 ของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน โดยมีพฤติการณ์หลอกลวงผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แต่กลับฉีดสารอื่นเข้าสู่ร่างกายกำลังพลฯ เพื่อเบิกเงินค่าวัคซีนจากผู้บัญชาการกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน จำนวน 5,800 เหรียญสหรัฐ เป็นของตนโดยทุจริต
สำนักงาน ป.ป.ช. สนธิกำลังร่วมกับ บก.ป. ดำเนินการสืบสวนจนพบตัวผู้ต้องหาบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้แสดงหมายจับและจับกุมตัว ร้อยโท จิณณวัตร หรือ นายบริสุทธิ์ (สงวนนามสกุล) โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ป. ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 มาตรา 22 และมาตรา 23 และนำตัวร้อยโท จิณณวัตร หรือ นายบริสุทธิ์ (สงวนนามสกุล) ไปทำบันทึกจับกุม ณ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งนำตัวส่งอัยการศาลทหารกรุงเทพ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป