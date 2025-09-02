151 สว.โหวตผ่านงบฯ 69 “พิชัย” ขอบคุณวุฒิสภา ยันใช้งบโปร่งใส-ขับเคลื่อนศก.เพื่อปชช.

สว.151 เสียง โหวตผ่านงบฯ 69 “พิชัย” ขอบคุณวุฒิสภา ยันใช้งบโปร่งใส-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อปชช. ให้บรรลุตามเป้าท่ามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
วันนี้ (2ก.ย.) ที่รัฐสภา การประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด้วยคะแนน 151 เสียง เห็นชอบ ต่อ 1 เสียง ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง 27 เสียง พร้อมทั้งรับข้อสังเกตท้ายร่าง พ.ร.บ. เพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป
ด้าน นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมเห็นชอบต่อร่างกฎหมายงบประมาณฉบับสำคัญนี้ โดยย้ำว่า งบประมาณปี 2569 ถือเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคง ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้ตอบสนองความต้องการประชาชนได้รอบด้าน
นายพิชัย ยังยืนยันว่า รัฐบาลจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการวิสามัญไปใช้ประกอบการปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน พร้อมย้ำความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว