“หมอวี” ฉะงบฯ สธ.ไม่เพิ่มสุขประชาชน-บุคลากร งบต้อนรับ รมต.ลงพื้นที่ครั้งละเป็นล้าน จี้หยุดใช้งบภาษีผิดวัตถุประสงค์

“หมอวี” ฉะงบฯ สาธารณสุข 69 ไม่เพิ่มสุขประชาชน-บุคลากร แฉงบต้อนรับ รมต.ลงพื้นที่ครั้งละล้าน จี้หยุดใช้งบภาษีผิดวัตถุประสงค์
วันนี้(2 ก.ย.) ในการประชุมวุฒิสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดย นพ.วีระพันธ์ สุวรรณามัย สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้อภิปรายไม่เห็นด้วยกับงบด้านสาธารณสุข ชี้ว่าโครงสร้างงบส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำและเงินเดือน ขณะที่สัดส่วนงบสาธารณสุขต่อจีดีพีอยู่เพียง 2% ต่ำกว่าประเทศพัฒนาแล้วที่ควรอยู่ราว 5% ของจีดีพี
นพ.วีระพันธ์ ระบุว่า แม้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น 15% แต่ก็เท่ากับอัตราเงินเฟ้อ จึงไม่ก่อให้เกิดผลจริงในการพัฒนาระบบบริการ อีกทั้งงบผู้ป่วยในมีเพียง 3% แต่กลับทุ่มงบนวัตกรรมถึง 70% ซึ่งไม่ตอบโจทย์บริการจำเป็น จึงไม่แปลกที่โรงพยาบาลรัฐประสบปัญหาขาดทุน และบุคลากรทยอยลาออก
นอกจากนี้ยังแฉว่า มีงบประมาณต้อนรับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเมื่อไปเยือนโรงพยาบาลแห่งละ 1 ล้านบาท โดยบางครั้งโรงพยาบาลอำเภอต้องไปขอแบ่งเงินจากโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้ได้ครบตามกรอบที่กำหนด ถือเป็นภาระงบประมาณที่ไม่สมควร
“ผมไม่อยากให้สิ่งที่พูดเป็นจริง แต่ถ้าเป็นจริงต้องแก้ไขทันที การลงพื้นที่ควรทำด้วยสำนึกต่อภาษีประชาชน ไม่ใช่ใช้งบต้อนรับเช่นนี้” นพ.วีระพันธ์ กล่าว พร้อมย้ำว่างบปี 2569 ของกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถสร้างความสุขแก่ประชาชนและบุคลากรได้ จึงไม่ควรปล่อยผ่าน