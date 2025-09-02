ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถของประเทศฯ ใช้มาตรการภาษีจูงใจนักลงทุน รับทราบเร่งรับคนพิการเข้าทำงานตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด หลังรายงานเผย เข้าทำงานแล้วเพียง 1.8 หมื่นคน จาก 2 ล้านกว่าคน
เมื่อเวลา 12.20 น.วันที่ 2 ก.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ เพื่อส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการให้เครดิตทางด้านภาษีเพื่อดึงดูดบริษัทต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยโดยให้นำส่งกฤษฎีกาตรวจสอบ ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
นอกจากนี้ ครม.รับทราบข้อห่วงใย ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการส่งเสริมคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยสาระสำคัญคือให้คนพิการสามารถเข้าทำงานตามหน่วยงานต่างๆ ตามเปอร์เซ็นที่กำหนดไว้ โดยปัจจุบันจำนวนผู้พิการทั้งหมด 2,267,343 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่มีงานทำเพียง 18,000 คน จึงให้ไปจำแนกคนพิการให้เห็นชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้ทำงานมากขึ้นตามข้อกำหนดตามที่กำหนดไว้