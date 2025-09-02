“หมอเปรม” ชำแหละงบฯ 69 ซัดปัญหาทุจริตทำพัฒนาประเทศไม่ยั่งยืน ชี้สถาบันอุดมศึกษายังวน “ผลัดกันเกาหลัง” ตั้งอธิการฯ–ปมวุฒิต่างประเทศไม่ชัด ฝากดูแลโรงพยาบาลเล็ก–คนไทยชายแดนต้องไม่ถูกต่างชาติเบียดสิทธิ
วันนี้ ( 1 ก.ย.) นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) อภิปรายระหว่างการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ว่า การจัดสรรงบประมาณหากยังมีการทุจริตเกิดขึ้น จะไม่สามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง พร้อมยกตัวอย่างกรณีของ กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวถึงกระทรวง อว. ว่า ปัญหาสำคัญคือการคัดเลือกอธิการบดีในบางมหาวิทยาลัยที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการ “ผลัดกันเกาหลัง” อธิการฯ ที่หมดวาระมักเลือกคนใกล้ชิดขึ้นมาทำงานต่อ ขาดหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังมีปัญหาการรับรองคุณวุฒิของผู้จบจากต่างประเทศ โดยยกกรณี ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่แม้ได้รับการสรรหา แต่กลับถูกตั้งกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับคุณวุฒิจากต่างประเทศ จนเกิดการฟ้องร้องยืดเยื้อเกือบหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ทั้งที่จบจากสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้อง แต่กลับตกม้าตายที่ระบบการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยไทย จึงฝากให้กระทรวง อว. เข้าไปดูแลเพื่อให้ความเป็นธรรม และสร้างมาตรฐานที่ชัดเจน
สว.เปรมศักดิ์ ยังตั้งคำถามไปถึง นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ วุฒิสภา ว่า ได้สอบถามไปยังกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ถึงการจัดงบประมาณให้โรงพยาบาลขนาดเล็กที่อยู่ในสภาวะวิกฤติหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลตามแนวชายแดนที่ขาดงบประมาณและบุคลากร หากจัดสรรไม่เพียงพอจะกระทบโดยตรงต่อบริการประชาชนในชนบท ซึ่งจำเป็นต้องมีแรงจูงใจเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรเหล่านี้
นพ.เปรมศักดิ์ยังกล่าวถึงปัญหาการรักษาพยาบาลชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งกลับเข้ามาใช้สิทธิในระบบบริการของรัฐ สร้างภาระให้โรงพยาบาลชายแดนต้องรับภาระหนัก แม้จะมีมิติสิทธิมนุษยชน แต่ต้องไม่ลืมว่าคนไทยในประเทศควรได้รับการดูแลเป็นอันดับแรก และแรงงานข้ามชาติควรถูกกำหนดให้มีประกันสุขภาพล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ระบบสาธารณสุขไทยต้องแบกรับแบบ “full service” จนเกิดภาระสะสมในระยะยาว
“การจัดทำงบประมาณแต่ละปีต้องโปร่งใส อย่าให้เหมือนแท่งไอติมที่ส่งมาจากส่วนกลางลงถึงท้องถิ่นแล้วเหลือแต่ไม้ เนื้อไอติมหายไปหมด” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว พร้อมชี้ว่า ปัญหาการคอร์รัปชันของไทยยังอยู่ในระดับน่าห่วง โดย องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ สำรวจพบว่า ไทยได้เพียง 34 คะแนน จาก 180 ประเทศทั่วโลก อยู่ในอันดับที่ 108 ลดลงจากปีก่อนที่ได้ 35 คะแนน จึงตั้งคำถามว่าเมื่อมีงบประมาณก้อนใหญ่เช่นนี้ จะป้องกันและลดความเสี่ยงคอร์รัปชันอย่างไร เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของไทยให้สูงขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติ