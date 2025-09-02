‘สว.พิสิษฐ์’ ลั่นรัฐบาลรักษาการต้องเอาให้ชัด จะเลือกนายกฯ หรือยุบสภา เชื่อคดี "ทักษิณ" ไม่เกี่ยวสถานการณ์

‘สว.พิสิษฐ์’ ลั่น รัฐบาลรักษาการต้องชัดเจน จะเลือกนายกฯ-ยุบสภา เชื่อ ปชน.เป็นตัวแปรสำคัญจัดตั้งรัฐบาล คาดจะได้คำตอบเดินไปทางไหนไม่เกินสัปดาห์นี้ มองคดี ‘ทักษิณ’ ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 2 กันยายน ที่รัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒาพงศ์ สว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองกรณีการได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ว่า เป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร สว.มีหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ส่วนตัวตนอยากให้มีความชัดเจนกับประชาชนว่ารัฐบาลจะมีความชัดเจนอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้นายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด หรือการยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน และรัฐบาลรักษาการต้องทำให้ชัดเจนมากกว่านี้ เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ไม่ชัดเจนทำให้เสถียรภาพต่างๆ ไม่ดี
เมื่อถามว่า มองว่าจะมีการยุบสภาก่อนที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่หรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบและไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีการยุบสภาก่อนหรือไม่
เมื่อถามว่า ตัวแปรสำคัญตอนนี้คือพรรคประชาชน (ปชน.) นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ก็ต้องเงื่อนไขของพรรคประชาชนเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ได้มีการยื่นเงื่อนไขมา 3 ข้อ อยู่ที่ว่าใครจะตอบรับอย่างไร และจะปฏิบัติอย่างไรขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารจัดการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน่าจะตัดสินได้ว่าจะเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่า มองว่าการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าจะทำให้การบริหารประเทศล่าช้าหรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าพรรค ปชน.น่าจะมีจุดยืน แต่อาจจะยังไม่มีความชัดเจนในตอนนี้ว่าจะไปข้างไหน เชื่อว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะทราบ และการประชุมสภาฯ สัปดาห์นี้มีถึง 3 วันคือวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตนเชื่อว่า 3 วันนี้ต้องชัดเจนว่าจะไปทิศทางไหน จะมีนายกฯ หรือว่าจะยุบสภา
เมื่อถามว่า หากมีการเลือกนายกรัฐมนตรีหลังวันที่ 9 กันยายน ที่มีการพิจารณาคดีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณีพักรักษาตัวชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ จะทำให้การเมืองเปลี่ยนไปหรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ตนมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน คดีของอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นคดีของอดีตนายกรัฐมนตรี ส่วนคดีปัจจุบันก็เป็นเรื่องของปัจจุบัน ไม่น่าจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน