พปชร.ชูพลังข้าวหน้าไก่หนุน "นายกฯหนู" ยัน "ลุงป้อม" ไปโหวตแน่ อุบคุมมั่นคง-กห.บอกยังไม่ได้คุย

“ชัยวุฒิ” ลั่น พลังข้าวหน้าไก่ พร้อมพรึบหนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ ย้ำ “ลุงป้อม” ไปโหวตแน่ ปัดตอบ “ประวิตร” คุมความมั่นคง-ดูกลาโหม บอกยังไม่ได้คุยกัน
วันนี้ (1ก.ย.) เวลา 16.48 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางออกจากที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ว่า วันนี้เข้ามาสังเกตการณ์ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อถามว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มีการพูดอะไรบ้างหรือไม่ ซึ่งนายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ตอบแทนว่า “เราพร้อมยกโหวตให้ตั้งแต่กินข้าวหน้าไก่กันแล้ว”
เมื่อถามว่าวันที่โหวตเลือกนายกฯ ในสภา พลเอก ประวิตร จะมาร่วมโหวตด้วยหรือไม่ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ต้องไปอยู่แล้ว เพราะเป็นโหวตสำคัญ
ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มีพรรคกล้าธรรมร่วมด้วย มีเรื่องหนักใจหรือไม่ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับเรา คนละพรรคกัน พร้อมยืนยันว่าร่วมงานได้ ถ้าต้องอยู่รัฐบาลเดียวกัน ซึ่งแต่ก่อนก็อยู่ด้วยกัน
“ยืนยันว่า พลังข้าวหน้าไก่ จะโหวตให้นายอนุทิน ทั้งพรรค” นายชัยวุฒิ กล่าว
เมื่อถามว่ามีการจองกระทรวงกันแล้วหรือไม่ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า อันนี้ไม่ทราบ เพราะยังไม่ถึงเวลา
เมื่อถามว่า พลเอก ประวิตร พร้อมจะรับตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือไม่ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบ ยังไม่ถึงเวลานั้น
ส่วนจะพร้อมไปรับตำแหน่งหรือไม่ หากมีการเทียบเชิญนั้น นายชัยวุฒิ ตอบว่า ยังไม่ได้คุยกันเลย