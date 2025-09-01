xs
xsm
sm
md
lg

“นฤมล“ขยับแก้กฎหมายโรงเรียนเอกชน หลังปัญหาครูต่างชาติใช้ช่องโหว่ ม.86 เรียกค่าชดเชย สร้างความไม่เป็นธรรมต่อโรงเรียนและครูไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้( 1 ก.ย.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมหารือประเด็นด้านการศึกษาเอกชน กับผู้แทนสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จำนวน 12 หน่วยงาน โดยตัวแทนสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้นำดอกไม้แสดงความยินดีและขอขอบคุณ ศ.ดร.นฤมล ที่ขับเคลื่อนงานการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โดยสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้หารือถึงผลกระทบจากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะการตีความมาตรา 86 ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ที่ระบุว่า กิจการของโรงเรียนในระบบไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ทำให้มีครูชาวต่างชาติที่สิ้นสุดสัญญาจ้างหลายคน ใช้ประโยชน์จากการตีความตามมาตราดังกล่าวมาเรียกร้องค่าชดเชยจากโรงเรียนเอกชน ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อโรงเรียนและครูชาวไทย ที่ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์น้อยกว่าครูต่างชาติค่อนข้างมาก

ด้าน ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้ได้มีการเห็นชอบให้มีการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ในส่วนของการคุ้มครองการทำงาน ให้เกิดการตีความที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลกระทบจากการเรียกร้องค่าชดเชยของครูต่างชาติหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยตนเห็นว่าเป็นหนทางแก้ไขผลกระทบที่ตรงประเด็นและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยคาดว่าจะสามารถเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อ พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568








“นฤมล“ขยับแก้กฎหมายโรงเรียนเอกชน หลังปัญหาครูต่างชาติใช้ช่องโหว่ ม.86 เรียกค่าชดเชย สร้างความไม่เป็นธรรมต่อโรงเรียนและครูไทย
“นฤมล“ขยับแก้กฎหมายโรงเรียนเอกชน หลังปัญหาครูต่างชาติใช้ช่องโหว่ ม.86 เรียกค่าชดเชย สร้างความไม่เป็นธรรมต่อโรงเรียนและครูไทย
“นฤมล“ขยับแก้กฎหมายโรงเรียนเอกชน หลังปัญหาครูต่างชาติใช้ช่องโหว่ ม.86 เรียกค่าชดเชย สร้างความไม่เป็นธรรมต่อโรงเรียนและครูไทย
“นฤมล“ขยับแก้กฎหมายโรงเรียนเอกชน หลังปัญหาครูต่างชาติใช้ช่องโหว่ ม.86 เรียกค่าชดเชย สร้างความไม่เป็นธรรมต่อโรงเรียนและครูไทย
“นฤมล“ขยับแก้กฎหมายโรงเรียนเอกชน หลังปัญหาครูต่างชาติใช้ช่องโหว่ ม.86 เรียกค่าชดเชย สร้างความไม่เป็นธรรมต่อโรงเรียนและครูไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น