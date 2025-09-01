"แรมโบ้" รับไม่ได้ "เดชอิศม์" แขวะ ภท. - สอบมวยไม่ใช่สุภาพบุรุษการเมือง ถามพูดเอาใจผู้ใหญ่คนไหนหรือไม่

"แรมโบ้" สอนมวยการเมือง "เดชอิศม์" วิจารณ์ตั้งรัฐบาลไม่สนับสนุนภูมิใจไทย ไม่ใช่สุภาพบุรุษทางการเมือง ตั้งข้อสังเกตพูดเอาใจผู้ใหญ่คนใดหรือไม่
นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลกรมที่ดิน ออกมาวิจารณ์การจัดตั้งรัฐบาล ที่จะไม่สนับสนุนผู้ที่อยู่เบื้องหลังปัญหาการทุจริตในที่ดินของรัฐ คดีเขากระโดง และการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ว่าการออกมาวิพากษ์วิจารณ์คู่แข่งโดยเฉพาะนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ดูแล้วการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร การที่นายเดชอิศม์ ให้สัมภาษณ์เช่นนั้นตนเองในฐานะคนการเมืองรับไม่ได้ เพราะหากนายเดชอิศม์ จะร่วมรัฐบาลกับซีกใดเป็นสิทธิ แต่ทางการเมืองต้องสุภาพมากกว่านี้ ไม่ใช่ออกมาโจมตีคนอื่น ซึ่งทางการเมืองเขาไม่เล่นกันแบบนี้
ทั้งนี้นายเดชอิศม์ ต้องตั้งสติยิ่งด่ายิ่งวิจารณ์คนอื่นทำให้คนอื่นดูดี อีกทั้งตัวนายเดชอิศม์ ก็รู้อยู่แก่ใจว่าตนเองเป็นอย่างไร และการวิจารณ์คนอื่นยังกลายเป็นการแสดงถึงความก้าวร้าว
นายเสกสกลยืนยันว่าตนไม่ได้เข้าข้างใคร แต่คดีเหล่านี้ต้องดำเนินการทางกฎหมาย อยู่ในกระบวนการ
"ประเภทที่ออกมาแสดงตัวเป็นผู้ดีทางการเมือง แต่เวลาลงพื้นที่เอานายอำเภอ เอาผู้ว่าไปต้อนรับทุกวันอาทิตย์ จนเขาไม่มีเวลาทำงาน พอได้เป็นรัฐมนตรีช่วยไม่กี่วันก็มีอภินิหาร มีอิทธิฤทธิ์มากมายมีอำนาจบาดใจ หากได้เป็นรัฐมนตรีว่าการจะขนาดไหน
ตอนนี้ประชาชน รู้แจ้งเห็นชัดแล้ว นายเดชอิศม์ อย่าหลอกตัวเองหรือโกหกตัวเองอีกเลย"
นายเสกสกลระบุว่า ไม่ว่าซีกใดจะจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นเรื่องของเขา นายเดชอิศม์ อย่าทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดตั้งรัฐบาล เพราะขนาดนายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้
ขณะเดียวกันตั้งข้อสังเกตว่า การออกมาวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ เป็นการตัดสินใจแทนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยไม่ฟังเสียงมติของสมาชิกในพรรค
และหากออกมาพูดแบบนี้จะแสดงว่าหากหัวหน้าพรรคตัดสินใจอย่างไร ถ้าไม่ตรงใจนายเดชอิศม์ จะลาออกไปอยู่พรรคอื่นหรือไม่
"การออกมาพูดเช่นนี้เป็นการรับงานใครมาหรือไม่ ซึ่งตนเอง ในฐานะที่อยู่การเมืองมานาน มองว่าการแสดงออกแบบนี้มีเป้าหมาย แนวโน้มเอาใจผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่ง ตนเองจึงอยากเตือนในฐานะรุ่นพี่คนหนึ่งที่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ขออย่าทำพฤติกรรมแบบนี้ทางการเมือง เขาเรียกว่าไม่ใช่สุภาพบุรุษและไม่ใช่นักเลงตัวจริง"