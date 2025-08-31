ปชป.เคาะ “เฉลิมชัย” คนเดียวคุยตั้งรบ. ยังกั๊กรอฝุ่นจางใครนำชื่อพรรคอ้างคือของเถื่อน “ชัยชนะ–สมยศ” ยันอยู่ต่อ

กก.บห.ปชป.มอบอำนาจ “เฉลิมชัย” เดินเกมถกตั้งรบ.ได้คนเดียว เจ้าตัวย้ำยังไม่ตัดสินใจ รอ “ฝุ่นจาง” ก่อนขยับ ยันทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อบังคับพรรค ลั่นใครนำชื่อปชป.ไปอ้างเองถือเป็น “ของเถื่อน” ด้าน “ชัยชนะ–สมยศ” ประกาศยังอยู่กับพรรคล้านเปอร์เซ็นต์
วันนี้ (31 ส.ค.) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือสถานการณ์ทางการเมือง และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนพรรคในอนาคต หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งทำให้กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด พรรคประชาธิปัตย์จึงต้องพิจารณากำหนดท่าทีและแนวทางการตัดสินใจให้รอบคอบ
นายเฉลิมชัย ระบุว่า ที่ประชุมมีมติให้นำข้อบังคับพรรคข้อ 134 หมวดเบ็ดเตล็ด มาใช้ โดยยกเว้นข้อบังคับบางข้อ เช่น ข้อ 94, 96 และ 97 เพื่อให้อำนาจแก่หัวหน้าพรรคสามารถตัดสินใจแทนพรรคได้โดยชอบตามข้อบังคับ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาเข้าร่วมรัฐบาล หรือการคัดเลือกรัฐมนตรีหากพรรคเข้าร่วม ซึ่งถือเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคอย่างสมบูรณ์
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ย้ำว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนต่อกกต. แต่เพราะมีการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาล จึงต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมด แตกต่างจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่พรรคยังอยู่ร่วมรัฐบาลเดิมกับพรรคเพื่อไทย ซึ่งการแถลงข่าวร่วมกันในโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เป็นเพียงการทำงานในฐานะคณะรัฐมนตรีร่วมกัน ไม่ใช่มติพรรคที่จะเข้าร่วมรัฐบาลชุดใหม่
“วันนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าประชาธิปัตย์จะโหวตเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องรอให้สถานการณ์การเมืองชัดเจนกว่านี้ บางครั้งการรีบตัดสินใจอาจกลายเป็นการตัดสินใจผิดพลาด พรรคเราจึงขอรอให้ฝุ่นจางลงก่อน” นายเฉลิมชัยกล่าว พร้อมยืนยันว่า หากมีบุคคลใดอ้างชื่อพรรคประชาธิปัตย์โดยไม่ผ่านกระบวนการมติกรรมการบริหาร ถือว่าเป็น “ของเถื่อน” ทั้งสิ้น
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่ามีการทาบทามจากพรรคภูมิใจไทย นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ส่วนตัวไม่เคยได้รับการติดต่อจากใครทั้งสิ้น หากจะมีการพูดคุยก็ต้องมาพูดคุยกับหัวหน้าพรรคโดยตรงเท่านั้น
ส่วนกรณีนายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมประชุมกับพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชน นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เป็นการไปในฐานะที่ยังทำหน้าที่รัฐมนตรีร่วมกัน ไม่ได้หมายความว่าเป็นการตัดสินใจของพรรค แต่ท้ายที่สุดทุกคนต้องกลับมาทำตามมติของพรรคเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รองหัวหน้าพรรค ดูแลพื้นที่ภาคใต้ และนายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา ที่ถูกระบุว่าเป็น 1 ใน 4 ส.ส. ที่อาจไปสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เดินลงมาพร้อมกันและยืนยันต่อหน้าสื่อมวลชนว่า ทั้งคู่ยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ “ล้านเปอร์เซ็นต์”