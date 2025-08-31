"ชวน" ปัดข่าวหนุนภท.ตั้งรัฐบาล ขออย่าไปฟังกระแสข่าว ยันไม่มีการเจรจากับใคร

"นายหัวชวน" ปัดข่าว หนุน ”ภูมิใจไทย“ ตั้งรัฐบาล ย้ำไม่เคยมีแนวคิดนี้ ขออย่าไปฟังกระแสข่าว ยันไม่มีการเจรจากับใคร
วันนี้ (31ส.ค.) นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกรณีการจัดตั้งรัฐบาล ว่า ตนไม่ได้ติดตาม และส่วนตัวไม่ได้สนใจ เรื่องที่จะไปนั่งรัฐบาล เพราะฉะนั้นมีข่าวอะไร ที่เกี่ยวกับตน ขอให้อย่าไปเชื่อ ไม่เคยมีใครมาเจรจา หรือมีความคิดจะไปเจรจากับใคร
เมื่อถามต่อว่า ยังไม่มีแนวคิดสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลใช่หรือไม่ว่า นายชวน กล่าวว่า นี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของตน เพราะไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค ขอให้ไปถามกรรมการบริหารพรรค แต่ส่วนตัวของตน ไม่ได้มีความคิดจะไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลอะไรกับใคร