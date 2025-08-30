"เท้ง" ยันยังไม่เลือกขั้วใด รอเคาะบ่ายจันทร์นี้ เตือน พท.ส่งแกนนำมาคุย อย่าแอบดีลใต้โต๊ะ

หัวหน้า ปชน.ยันยังไม่ตัดสินใจเลือกโหวตให้ ‘เพื่อไทย’ หรือ ‘ภูมิใจไทย’ แก้วิกฤตหาตัวนายกฯ คนใหม่ แต่จะชัดเจนหลังประชุมพรรคบ่ายวันจันทร์นี้ ย้ำ พท.ต้องส่งแกนนำมาคุยเป็นทางการ ไม่ดีลหลังบ้าน ไม่รับการเจรจาใต้โต๊ะ
วันที่ 30 ส.ค.68 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ชี้แจงกรณีการตัดสินใจเลือกนายกฯ คนใหม่ หลังนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่า เมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยได้เข้ามาพูดคุยให้ร่วมสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งตอนนี้ตนยังไม่ได้ตัดสินใจ ว่าจะเลือกพรรคไหน ซึ่งต้องใช้กระบวนการตัดสินใจอย่างรอบคอบจากผู้บริหารพรรค โดยจะมีการจัดประชุมในช่วงบ่ายวันจันทร์นี้ และคาดว่าจะรู้ผลหลังประชุม
ส่วนพรรคเพื่อไทย ที่บอกว่ามีการคุยกันแล้วนั้น ตนยืนยันว่า ยังไม่มีการมาพูดคุย ตนต้องการให้แกนนำของพรรคเข้ามาคุยกับผู้บริหารพรรคเท่านั้น ไม่อยากให้คุยกันที่หลังบ้าน อยากให้มาคุยที่พรรคมากกว่า ยืนยันว่า ไม่มีดีลลับ ไม่รับการเจรจาใต้โต๊ะ
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า หากถึงทางตัน มองว่าทางภูมิใจไทย และ เพื่อไทย จะไปเชิญ พล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา หรือคนนอก มาเป็นนายกฯ มองเรื่องนี้อย่างไร นายณัฐพงษ์ ยืนยันว่า พรรคประชาชนไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเป็นคนที่ผ่านการรัฐประหารมาแล้ว ซึ่งเป็นนโยบายที่พรรคประชาชนไม่สนับสนุน
เมื่อถามว่า จะไว้ใจแต่ละพรรคได้มากแค่ไหนในระยะเวลา 4 เดือน นายณัฐพงษ์ ตอบว่า ถ้ามีการดำเนินการที่ไม่สมควร ตนก็พร้อมยื่นญัติไม่ไว้วางใจทันที